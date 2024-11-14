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颱風康芮10月底造成全台各地災情未完全修復，中央氣象署今（14）日傍晚再針對中度颱風天兔發布陸上颱風警報。勞動部職安署提醒，天兔颱風目前持續朝台灣南部逼近，呼籲雇主加強對施工架、圍籬、塔吊、橋梁等易吹落設施加強固定，避免形成額外災情，也應避免或停止人員從事外送或外勤服務。10月底襲台的康芮颱風因強風造成各地出現大量吹落物，以及設施倒塌。根據最新預測，明天上午東南部漸漸出現雨勢，明天下半天至週六上半天風雨最強，包括台東及恆春半島有局部豪雨，花蓮有局部大雨。職安署表示，天兔颱風將於15日、16日最為接近台灣，呼籲營造工地施工架作業、戶外作業、鄰水作業、邊坡開挖及屋頂修繕等易因強風豪雨發生職災作業，於颱風期間雇主應使勞工停止作業。而據往年經驗，颱風來襲易造成營造工地施工架、圍籬、塔吊、橋梁上方等設施倒塌及物體飛落，危害勞工及社會大眾安全，雇主應於颱風來臨前加強穩固安全措施。另外，鄰近水域及邊坡作業時，勞工恐易因溪水暴漲或土石流造成撤離不及，致發生溺斃及土石掩埋災害，雇主應訂定緊急應變措施，如有危險應即通知作業勞工迅即撤離，並視情況展開救援。而颱風期間應避免或停止人員從事外送或外勤服務；至對於新聞採訪及災害搶救等必要之外勤作業，應事先評估危害，置備適當個人防護具、交通工具等安全設施，避免於播報新聞或搶救工作時造成傷害。最後，職安署強調，於颱風過後從事災害搶修及復建工作，如屋頂修繕、使用施工架、塔吊及輸變電維修、邊坡、鄰水、道路搶修等作業，亦應落實各項安全設施，以避免勞工發生職業災害。