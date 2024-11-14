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全球氣候異常，西班牙在10月及11月交替之際才遭遇數十年來最嚴重洪災，造成超過200人死亡，瓦倫西亞（Valencia）週邊地區被洪水淹沒宛若「內海」。災民還不不及重建家園，新一波極端暴雨又來襲擊，安達露西亞（Andalusia）地區約3千居民緊急撤離，西班牙國家氣象局（AEMET）針對部分地區發出最高警報，包括尚未復原的瓦倫西亞也進入最高警戒，預計強降雨將持續到週五。綜合外媒報導，新的暴雨洪災導致西班牙多地學校關閉和火車班次取消，超市也暫停營業。道路變成小河，轎車在水上漂流，平時繁忙的地區變得空無一人，居民生活大亂。瓦倫西亞的災後復原工作仍在進行中，又遭逢新一輪暴雨，引發人們擔憂。西班牙國家氣象局表示，馬拉加地區的時雨量可能高達70毫米，瓦倫西亞沿岸地區5小時內降雨量可能高達180毫米，這些都是處於最高警報的地區，塔拉戈納附近海岸還可能出現雷暴。西班牙國家氣象局認為，這波暴雨導致的災情不至於像10月底、11月初那次一樣嚴重，但是依舊不可小覷。影響西班牙的風暴系統是由暖空氣與停滯的冷空氣碰撞形成強大的雨雲所引起的，這些雲可以在同一地區停留數小時甚至數天，從而增加其破壞力。專家表示，隨著氣候變化，乾旱和洪水發生的頻率正在增加。世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）表示，西班牙近期的洪災向世界敲響了警鐘，「提醒我們暖化的大氣可以容納更多的水分」。