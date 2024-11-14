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台中市長盧秀燕2026年就會卸任市長，是否要先參選國民黨主席，引發關注。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，盧秀燕當黨主席的壞處之一，就是兩岸議題要提前被迫表態，但盧無法確定；然而，前立委蔡正元則認為，盧秀燕對兩岸的了解比韓國瑜和黨內其他人強太多。黃暐瀚今（14）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，盧秀燕若當黨主席有2壞處，一是市政、黨務會兩頭燒，接下來台中市議會會變成關注焦點，每個台中市民進黨議員都可以罵國民黨主席；二就是兩岸議題要提前被迫表態，「可是要選總統的人，連這個都沒辦法確定，拿出招牌，又怎麼可能選得贏？」蔡正元則反駁道，「盧秀燕跟我在立法院共識很久，我可以很肯定跟各位報告，我敢講盧秀燕對兩岸的了解比韓國瑜、侯友宜和朱立倫都強」；蔡私底下和盧討論兩岸問題好幾次，認為她比韓國瑜和其他黨內人強太多，對兩岸、台美問題的理解具有深度，但她從來不講，「因為她這個人就是謹守本分，作為台中市長就不談這一塊」，但盧當黨主席是不會被問倒的。