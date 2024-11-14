旅美台將鄭宗哲球評初體驗！日前在季末首度升上3A的匹茲堡海盜隊旅美好手鄭宗哲，今（14）日受邀擔任世界12強棒球賽轉播客座球評，特別在多明尼加戰前來到場邊觀看中華隊練球，鄭宗哲微笑坦言，自己沒有做太多準備，其實就是體驗一下。此外，談到比較有印象的中華隊球員，鄭宗哲則表示是捕手林家正， 因為2人在美國都會一起練球、生活，所以看到他有好表現就特別有感。
鄭宗哲球評初體驗 對林家正給出高評價
鄭宗哲在去年返台披上中華隊戰袍，參加2023年世界棒球經典賽繳出好表現，不過由於世界12強賽針對大聯盟40人名單有所限制，因此鄭宗哲此次無緣參賽。談到中華隊本場對手多明尼加隊，鄭宗哲透露：「其實有幾個都一起打過，有個藍鳥的球員（Rainer） Nunez，以前2Ａ都會遇到，覺得他蠻強的。」
被問到首次擔任賽評的心情，他說：「緊張是還好，有稍微做一些準備，但沒有太多，其實就是體驗，享受一下。」另外，關於中華隊的成員，鄭宗哲表示沒有特別觀察哪位球員，但對捕手林家正最有感覺，並解釋道：「因為我們都會一起練球，又常常一起生活，看到他打安打蠻開心的。」
林家正在中華隊預賽首戰擔任先發捕手，配球策略有效幫助投手壓制韓國隊打線，鄭宗哲也說：「先不講打擊，他守備真的很好，是數字沒辦法呈現出來的，你跟他打球才能感受到。」
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鄭宗哲在去年返台披上中華隊戰袍，參加2023年世界棒球經典賽繳出好表現，不過由於世界12強賽針對大聯盟40人名單有所限制，因此鄭宗哲此次無緣參賽。談到中華隊本場對手多明尼加隊，鄭宗哲透露：「其實有幾個都一起打過，有個藍鳥的球員（Rainer） Nunez，以前2Ａ都會遇到，覺得他蠻強的。」
被問到首次擔任賽評的心情，他說：「緊張是還好，有稍微做一些準備，但沒有太多，其實就是體驗，享受一下。」另外，關於中華隊的成員，鄭宗哲表示沒有特別觀察哪位球員，但對捕手林家正最有感覺，並解釋道：「因為我們都會一起練球，又常常一起生活，看到他打安打蠻開心的。」
林家正在中華隊預賽首戰擔任先發捕手，配球策略有效幫助投手壓制韓國隊打線，鄭宗哲也說：「先不講打擊，他守備真的很好，是數字沒辦法呈現出來的，你跟他打球才能感受到。」