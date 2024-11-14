我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強中華隊先發投手林昱珉（右）和捕手林家正（左）合作無間。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

旅美台將鄭宗哲球評初體驗！此外，談到比較有印象的中華隊球員，鄭宗哲則表示是捕手林家正， 因為2人在美國都會一起練球、生活，所以看到他有好表現就特別有感。鄭宗哲在去年返台披上中華隊戰袍，參加2023年世界棒球經典賽繳出好表現，不過由於世界12強賽針對大聯盟40人名單有所限制，因此鄭宗哲此次無緣參賽。另外，關於中華隊的成員，鄭宗哲表示沒有特別觀察哪位球員，但對捕手林家正最有感覺，並解釋道：「因為我們都會一起練球，又常常一起生活，看到他打安打蠻開心的。」