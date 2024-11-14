我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以竹樁固化植生取代混凝土坡面。（圖／水利署）

經濟部水利署首創「碳預算管理」成效卓著，除引領國內公私部門共同推動減碳外，並在落實永續發展方面創造佳績，榮獲行政院永續發展獎的肯定，更進一步邁向水漾綠台灣。永續發展是全球的趨勢，台灣也正在全力推動，而水利署為推動永續發展所訂定的「水利工程減碳作業參考指引(規劃設計篇)」，已在111年11月通過第三方公正單位-英國標準協會(BSI)查核確認後授證，並持續透過人才培育及訓練，改變工程師僅以工程手段解決問題的思維，結合新科技及數位平台，逐步實施減碳策略，將成功經驗分享及擴散到其他政府部門和企業共同推動減碳，朝向2050淨零排放的目標邁進。水利署說明，碳預算管理自110年起便參考國外減碳標準，率先採數據分析方法，盤點108年至110年工程之年平均碳排量，訂定短、中長期的減碳目標，並將碳排量併同預算核定分配於各工程，透過此機制，在111年和112年的減碳成效分別為26.3%和33.7%，碳預算管理成效卓著。另一方面，水利署也積極推動植樹固碳，111年種植面積達178公頃、112年達183公頃。這些減碳成果不僅獲得審計部112年度行政機關優良實務案例的認可，也獲得國際專案管理學會(PMI)頒發「典範企業獎」與「標竿專案獎-優選」雙重殊榮。此次水利署獲得行政院永續發展獎是對水利署多年積極推動成果的肯定，更是對未來發展的激勵。水利署將繼續秉持「以人為本、永續發展」的理念，持續創新改進，並希望通過分享自身經驗和做法，與各界合作，共同實現永續發展目標，最終實現永續淨零水漾綠台灣的願景。