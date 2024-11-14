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▲台灣港務公司獲第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司獲第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎之殊榮，圖為台北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸及S04至S05碼頭工程。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司落實工程品質及安全管理，於日前，獲得勞動部職業安全衛生署所舉辦的第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎活動，經評審為金安獎之殊榮，彰顯該公司對工程品質及安全管理之卓越實力。台灣港務公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司是以台北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04至S05碼頭工程、高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程等，參加勞動部職業安全衛生署所舉辦的第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎活動，獲得第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎，這對於港務公司落實營建工程安全衛生管理及預防職業災害方面，深獲肯定。王錦榮說，此次獲金安獎優等殊榮的台北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸及S04至S05碼頭工程，主要為發展台北港智慧車輛產業園區，興建其必要之永久護岸、公共設施，以及S4、S5兩席汽車運輸船靠泊及裝卸專用碼頭，預期於116年6月完工後，護岸部分可提供港勤工作船及其他小型工作船靠泊使用，南碼頭C填區內合計面積約50公頃的公共設施及S4、S5兩座碼頭，則供業者進行營運及運輸裝卸使用，不僅滿足園區內需求，也能加速產業進駐，提升國際商港之競爭力。另外，獲得佳作的高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程，為港務公司配合能源政策、推動離岸風場開發，並落實國產化目標，並結合民間企業投資興建之風電設備組裝、儲運等設施，攜手打造離岸風機水下基礎及海底電纜生產、發貨基地，該案預計於114年4月完工，提供完整腹地及碼頭作為風機基礎及海底電纜輸運，期藉由南部地區之製造產業聚落及高雄港海運樞紐區位特性，持續帶動國內離岸風電產業發展。王錦榮指出，此次獲獎的工程，均屬行政院核定的國際商港未來發展及建設計畫項目，港務公司在工程的執行上，除兼顧商港營運需求及政策發展，同時也重視職業安全衛生管理，從選商階段即納入職安績效做為評比，至規劃設計階段便全面考量契約、相關計畫、作業費用等施工安全衛生源頭管理事項，落實風險評估與傳遞，並針對高風險作業項目定期檢視查驗、制定承攬商職業安全衛生管理規範等，實踐各項職業安全衛生目標。王錦榮並指出，港務公司也積極與地方政府辦理安全衛生輔導及宣傳、參與安衛家族活動，未來將持續透過產官合作，更有效提升港區工程職業安全衛生管理品質，持續保障工程人員的安全與健康，善盡企業社會責任。