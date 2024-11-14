中央氣象署今（14）日傍晚，對中度颱風天兔發布陸上颱風警報，為審慎應對颱風來襲，交通部高公局已完成緊急應變小組開設並召開工作整備會議，並實施五大項加強整備及部署作業。
高公局指出，依最新氣象情資顯示，颱風影響最劇時間為15日至17日清晨，其中16日至17日清晨北部及國5路段局部大雨，高公局已針對轄內公路設施、工區加強整備及部署作業，包含邊坡整修工程已就裸露面加強防護措施及檢視排水通暢；跨河橋梁及交流道已確認CCTV監控正常並完成緊急封閉時之動員準備；在建工程已就工區排水狀況、施工架及圍籬加固、邊坡裸露面防護等，加強相關防範措施，並針對鄰近高速公路主線施工區域，特別加強排水疏濬；強風管制路段已完成封路動員準備，也會隨時追蹤氣象署所發布風力預報單，及早發布新聞稿提前預告相關管制資訊；服務區亦已強化防範強陣風、防滑等措施，目前高速公路全線正常通行。
高公局透過與氣象署合作建置之國道天候偵測系統，持續監控颱風動態，並由交控中心利用CCTV全天候監看國道路況，如遇災情事件或實施交通管制措施時，適時發布警訊於CMS、1968APP、警廣、高公局官網等，提醒用路人注意通行安全。
高公局籲請民眾於颱風期間儘量減少不必要之外出，或儘量行駛平面路段，如受強風、豪雨影響行車安全時，請依規定降速、至鄰近服務區暫時憩避或從最近之交流道駛離，以維護行車安全。
高公局仍將持續加強各項防颱整備及應變工作，各級同仁並將堅守工作崗位，維護用路人的行車安全，也籲請用路人留意路況訊息，共同維護國道行車安全。
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高公局透過與氣象署合作建置之國道天候偵測系統，持續監控颱風動態，並由交控中心利用CCTV全天候監看國道路況，如遇災情事件或實施交通管制措施時，適時發布警訊於CMS、1968APP、警廣、高公局官網等，提醒用路人注意通行安全。
高公局籲請民眾於颱風期間儘量減少不必要之外出，或儘量行駛平面路段，如受強風、豪雨影響行車安全時，請依規定降速、至鄰近服務區暫時憩避或從最近之交流道駛離，以維護行車安全。
高公局仍將持續加強各項防颱整備及應變工作，各級同仁並將堅守工作崗位，維護用路人的行車安全，也籲請用路人留意路況訊息，共同維護國道行車安全。
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