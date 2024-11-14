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▲黃東赫坦言自己在選角試鏡的過程中，漸漸被T.O.P真誠態度和獨特的專業精神所打動，最終才定下他的角色。（圖／Netflix Taiwan YouTube）

韓國人氣影集《魷魚遊戲》開播以來風靡全球，第一季播畢後Netfliex火速宣布續訂第二季，預計將在今年12月上線。繼第一季李政宰、李炳憲、孔劉等豪華陣容後，《魷魚遊戲2》中還找來了任時完、姜河那等大咖演員加入，讓粉絲期待不已。不過其中BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉）的加盟卻讓第二季還未開播就引起反彈與抵制的聲浪，他多年前涉毒的經歷在韓國人心中依然難以抹去，導演兼編劇黃東赫見此也出來發聲：「涉毒一事已經過去多年，T.O.P也為自己過往的荒唐行徑付出代價」。韓國天團BIGBANG的前成員T.O.P，早在2017年時曾捲入吸毒案中，案件曝光後不只重挫團體形象，個人口碑也狂跌，即使還有不少粉絲支持，T.O.P在多數韓國民眾心中仍是「劣跡藝人」。導演黃東赫日前在採訪中也坦言，自己在選角時並非看中T.O.P的明星光環與自帶的收視，反倒是對他過往的經歷有所顧慮，不過在選角試鏡的過程中，漸漸被T.O.P真誠態度和獨特的專業精神所打動，即使有演技不足的時候，他還是會來回嘗試，反覆揣摩角色的變化，見識過T.O.P的演技後，也讓導演開始期待他究竟會帶來怎樣的詮釋。黃東赫也坦言自己沒想過選擇T.O.P加入劇組，會引來這麼大的反彈與反對的聲浪，不過相當維護演員的他也表達自己的立場：「吸食毒品後還復出的藝人不算少數，況且T.O.P涉毒一事已經過去多年，他也為自己過往的荒唐行徑付出代價，經過深思熟慮還是希望T.O.P能加入《魷魚遊戲2》」，堅定的認為T.O.P已經做好重返娛樂圈的準備，也強調自己深信作品最終會證明選擇的價值。《魷魚遊戲》講述456位生活困頓、債台高築的社會底層的老百姓為爭奪456億韓元（約台幣10億）的獎金而賭上性命，參加一連串致命的傳統兒童遊戲。第一季播出後《魷魚遊戲》一口氣躍升為Netflix最受歡迎的原創劇集，隔年隨即宣布第二季開拍，除了原班人馬回歸外，還加入了任時完、姜河那、朴成焄、T.O.P、梁東根、曺柔理等全新陣容，目前定檔將在12月26日上線。