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▲天兔颱風減弱，速度開始放慢，氣象署科長劉宇其表示，路徑上還有不確定性。（圖／記者張志浩攝）

▲天兔颱風明日下半天至週六上半天，風雨在東南部最為劇烈，週六下半天北台灣也將出現明顯雨勢。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）已發布「陸上颱風警報」，中央氣象署科長劉宇其表示，陸上警報首波範圍是「屏東、恆春半島近3小時天兔颱風強度有減弱趨勢，且速度開始放慢，路徑上還有不確定性，無論是往東北侵襲台灣，或是往西南遠離、甚至滯留都有可能，週五下半天至週六上半天風雨最劇烈。中度颱風天兔，今天下午5時，中心位置在鵝鑾鼻南南東方420公里的海面，以每小時18轉11公里的速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。劉宇其提醒，明天開始風雨影響變明顯，預估明天「台東、恆春半島、綠島蘭嶼」將有豪雨，週六下半天「北海岸、宜花、大台北山區」有大雨；颱風期間，「恆春半島、綠島蘭嶼」要小心9至10級強陣風；恆春半島也有5至7米的浪高，「東南部、綠島蘭嶼」則有3至5米。劉宇其說明，天兔颱風今天受到菲律賓呂宋島陸地的摧殘，晚上進入巴士海峽後環境不佳，強度會逐漸減弱，靠近或登陸台灣時，預計會轉為「輕颱上限」，目前暴風圈150公里已是極限，無論是否登陸，明後天都將慢慢縮小，預計陸警發布後，暴風圈有可能接觸花東、高屏等縣市。颱風路徑和動態部分，劉宇其提及，天兔颱風一直到明天上半天，持續朝西北的大方向前進，明天下半天貼近台灣後，還是有2種可能路徑，一是；二是往西南方遠離台灣，究竟怎麼走還需要時間觀察，秋颱的動態相當難捉模。此外，劉宇其也說道，天兔颱風也不排除移動到台灣西南部後，在該區域出現滯留的情況，不過當地海溫偏低，如果天兔颱風真的滯留，強度只會一直減弱，對台灣的影響也會有所降低。