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▲《全明星出發吧！》主持人為郭泓志（左起）、姚元浩、卜學亮 。（圖／好看娛樂）

▲《全明星出發吧！》首集邀來陽帆老婆Judy（右）、女兒ANGIE安吉（左）。（圖／好看娛樂）

《全明星出發吧！》帶領觀眾探索台灣在地風情，卜學亮、姚元浩、郭泓志三人攜手組成明星旅行團，以包車旅遊的方式展開一趟趣味十足的旅程。首集來賓為徐乃麟、徐新洋父子檔、以及陽帆老婆Judy、女兒ANGIE安吉母女檔，其中徐乃麟被陽帆愛女控訴：「原來演藝圈都是騙人的！」卜學亮擔任菜鳥領隊，分享自己在團內與姚元浩、郭泓志各司其職的合作方式。姚元浩作為「老司機」負責駕車安全，卜學亮和郭泓志則投入車上服務，包括遞水、遞毛巾，甚至提供按摩，打造VIP級別的旅遊體驗。卜學亮沿途更是說學逗唱全力搞笑，絕不冷場。姚元浩以認真的態度看待這次旅程，他表示：「既然選定了旅行團成員，三人就必須互補協助，讓明星團員留下美好的回憶。」作為專業司機，姚元浩全程守護團員安全，期望團隊能為明星旅客帶來難忘的台灣深度體驗，達到製作團隊的初衷與期待。節目首集邀請徐乃麟、徐新洋父子檔與陽帆老婆Judy、女兒ANGIE安吉母女檔共度三天兩夜的高雄、屏東之旅，這也是卜學亮、姚元浩、郭泓志的菜鳥領隊初體驗，過程中徐乃麟笑稱卜學亮的垃圾話，讓整個旅程笑聲不斷。另外ANGIE安吉在喝下懲罰苦茶時，就像吃了誠實豆沙包，明明應該要演戲，但她竟然大聲抗議說：「這明明是咖啡！一點都不苦！」一旁的乃哥大笑：「你一句話就破梗了！讓我前面演喝苦茶，都白演了。」ANGIE安吉則理直氣壯回應：「原來演藝圈都是騙人的！」節目將於12月14日台視每週六晚間8點首播，並於12月15日每週日晚間8點於八大綜合台播出，讓觀眾跟隨明星腳步一起領略台灣之美。