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▲台灣壽司郎「買一送一」優惠！生鮭魚升級、霜淇淋20元。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）

▲藏壽司11月19日至11月25日，限時7天推出「品蟹鮭來祭」新菜單。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「板橋遠科店」新開幕！11月19日起「試營運9折」。（圖／藏壽司提供）

迴轉壽司殺紅眼了！台灣壽司郎急殺「買一送一」優惠！生鮭魚升級搭配鮭魚卵不加價、40元爽吃「生鮭魚親子」，北海道牛奶霜淇淋、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋平均「一個20元」好划算；藏壽司「板橋遠科店」新開幕，11月19日起「試營運9折」連吃14天一次整理。台灣壽司郎緊急下殺優惠，即日起至11月17日，「玉米鮪魚軍艦2+1貫」40元；11月18日至11月20日連續3天下殺「買一送一」，生鮭魚升級搭配鮭魚卵不加價、40元爽吃「生鮭魚親子」，北海道牛奶霜淇淋、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋直接「買一送一」，幫大家試算平均「一個20元」超甜價。提醒大家，數量有限售完為止；各店鋪庫存依各店公告為主；如遇颱風無法營業之情形，將順延活動。快把鬧鐘定好，準備開吃優惠了。美食新地標！有著濃濃日本風情的藏壽司「番付表牆」獨特店裝設計降臨板橋，「藏壽司板橋遠科店」11月26日盛大開幕；11月19日試營運，至12月2日連續14天，祭出參加社群活動「用餐9折」優惠。同時開吃「品蟹鮭來祭」7款人氣「花漾蟹肉散壽司」、「鮭魚卵蟹肉軍艦」、「蟹肉鮭魚卵押壽司」等鮮美海味，搭配3款「秋意濃」美味推薦；並迎接新一波「迪士尼TSUM TSUM系列限量零錢包」滿額贈週邊商品。新北市板橋區遠東路62之3號時間：11月19日至11月25日12:00-21:00試營運；11月26日正式開幕，週一至週五11:00-22:00、週六至週日(例假日)10:30-22:00