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我國前總統蔡英文上月訪歐後，《路透社》引述匿名外交消息人士透露，蔡英文預計將於下週再前往加拿大參與論壇發表演說，報導就稱蔡英文已成台灣反抗中國軍事威脅的象徵，因此她的出訪行程受到高度關注，中國外交部則表示「堅決反對任何『台獨』分子以任何名義竄訪中國的建交國」。《路透社》今（14）報導指出，蔡英文前往加拿大的主要行程是出席22日位於加拿大諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）的「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum），該論壇是國際安全及防務討論的重要平台，蔡英文預期也會在論壇上發表演說。報導指出，蔡英文辦公室回應稱，行程細節確定後將適時公布，但未進一步透露具體內容，報導也提到在中國軍事威脅下，蔡英文的行程如今也備受關注，包括上月對捷克、法國及比利時的訪問。中國外交部發言人林劍也在今日記者會上進行回應，稱中方堅決反對蔡英文的訪加計畫，並敦促加拿大恪守「一個中國」原則，並以「實質行動」維護中加雙邊關係。文內也盤點近年來中國與加拿大日趨緊張的雙邊關係，包含中國對加拿大政壇的介入、貿易之間的爭端、中國國家主席習近平與加拿大總理杜魯道齟齬等。