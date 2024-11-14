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▲高雄市政府榮獲「2024年度卓越城市獎」，在「天下城市治理卓越獎」分組獎亦榮獲一座首獎與四座優選。（圖／高市府毒防局提供）

▲陳其邁率領獲獎局處(環保局、 經發局、觀光局、財政局、毒防局)共同領獎。。（圖／高市府毒防局提供）

《天下雜誌》今(14)日舉行2024天下標竿城市頒獎典禮，高雄市榮獲永續幸福城市六都組冠軍，市長陳其邁親自出席領獎，另高雄市政府榮獲「2024年度卓越城市獎」，在「天下城市治理卓越獎」分組獎亦榮獲一座首獎與四座優選，陳其邁市長並率領獲獎局處(環保局、 經發局、觀光局、財政局、毒防局)共同領獎。「天下城市治理卓越獎」以聯合國 SDGs 永續發展目標為核心， 分為社會進步、經濟成長、環境保護三大類組，並依執行效益、創新 程度、可延續性及跨界合作等四面向指標進行評選，主要目的是啟動 城市治理正向循環，促進城市間相互學習和共同成長，攜手打造民眾 安心、社會放心的永續宜居城市。本屆評選中，共有 196 件創新專案(社會進步組 80 件、經濟成 長組 55 件、環境保護組 61 件)，對於因應全球各國政府所面臨的毒 品問題重大挑戰，高雄市政府毒品防制局提出「ICARES 科技輔導新紀 元」專案，評審團以毒防局展現創新的毒品防制智慧治理模式，透過 建置 ICARES 科技系統，並以 AI 分析高風險對象及區域，實現精準預 警與防治，同時以數位化、高效率方式整合社會資源，廣納心理諮商、 就學、就業到社福等面向，建立一站式服務平台，提高個案管理效益， 更在預防工作上展現顯著成效，而榮獲「2024 天下城市治理卓越獎- 社會進步組」優選。本專案改變傳統輔導方式，以 AI 科技突破社會服務人工極限， 透過「AI 科技」加乘「CARES」多元輔導策略，首創智能化 ICARES 策 略，也代表毒防局在乎且重視每位藥癮者重生的機會，致力於照護健 康無毒人生，為藥癮個案及毒品防制提出數位創新解決方案，得以更 有效率管理毒品問題，提升毒品防制成效，跨網絡合作、整合健全社 會毒防體質，實踐智慧安防及公共照護，並以人為本，體現聯合國 SDGs 的永續發展及 ESG 環境永續的目標。林瑩蓉局長領獎致詞表示，感謝天下雜誌的評選肯定，能榮獲天下城市治理卓越獎-社會進步組優選，不僅是對高雄毒品防制團隊的 肯定與激勵，希望提供改善毒品問題的創新治理解方與經驗，推廣運 用，強化慧安防及更完善的政府服務方案，並感謝市長陳其邁的卓越領導，展現高雄創新、韌性與共好價值的的社會進步目標，打造出永續宜居的智慧城市。