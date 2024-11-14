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波波醫師爭議持續延燒，本土小牙醫聯盟今（14）日緊急召開記者會，強烈要求「所有申請者應皆具備牙醫師執照才能申請」，質疑衛福部會以偏鄉計畫繞過原有公告機制去開放更多波波名額，衛福部通知臨時開會，且要求會議內容不得外流，被指是「摸頭」，對此，衛福部強調，該會議已正式函送開會通知，且為了有助於意見交流而不予直播，會有會議記錄，否認是密會、摸頭說法。本土小牙醫聯盟表示，計畫只開放菜鳥牙醫申請，已有執照的一萬多名牙醫不能申請，然而本國學歷菜鳥要有牙醫師執照才能申請，波波卻沒有執照就能申請，根本就是波波優先！因此強烈要求，所有申請者應皆具備牙醫師執照才能申請，波波沒考上執照，流入診所當密醫，衛福部又拒絕公開醫師學歷，假偏鄉計畫將開啟台灣「大密醫時代」！本土小牙醫聯盟指出，衛福部明天臨時叫我們去開會，不准直播。衛福部過往開會時，以法律威脅不得外流會議討論內容，賴總統昨天才說要秉持公開透明，難道衛福部又打算再黑箱？我們土小牙醫絕對不會被摸頭，請全民一起監督賴清德總統與衛福部，喊話11月24日走上街頭，反密醫、反特權、反黑箱、反對24億假偏鄉計畫，共同守護台灣醫療。針對指控，衛福部口腔司回應會議是為了解本土小牙醫聯盟訴求而召開，且已正式函送開會通知，但為利意見交流，因此不予直播，將於會後提供會議紀錄予該聯盟確認，並函送經與會者確認之會議紀錄，前述事項皆告知該聯盟，絕非密會、摸頭。衛福部說明，已與本土小牙醫聯盟就相關議題召開至少4場協調會、說明會等會議，仍將秉持公開透明原則，持續落實社會溝通，促進公共政策理性討論。