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▲王中皇出演FunkyMo的MV，在畫面中用力耍狠。（圖／FunkyMo提供）

音樂創作人FunkyMo今年發行首張台語創作專輯《物件，所在》，把生活日常的細膩觀察，用戲謔與鬆弛的旋律節奏，帶來耳目一新的流行之作，甚至專輯裡的洗腦單曲〈修理車〉，曾攻上Spotify單曲榜冠軍多日，還打敗周子瑜、Lady Gaga與Bruno Mars的作品，讓他驚呼：「真的嚇死！」FunkyMo近日也釋出另一首新作〈芭樂〉MV，延續復古台式美學之餘，邀請到本土劇天王王中皇大哥耍狠入鏡，被對方用棒棒糖堵住嘴時，他也忍不住害羞，直呼：「心跳漏一拍！」FunkyMo這次的主打歌〈修理車〉旋律洗腦好記，搭配創意奔放的影像MV，火速成為討論焦點，更在眾多歌曲夾殺中，登上Spotify單曲榜冠軍寶座，不僅打敗Lady Gaga與Bruno Mars入圍葛萊美的單曲，還超越周子瑜的個人作品，如此優異成績，FunkyMo表示：「原本期待就只是有一小撮的人可能會喜歡我的歌，看到衝到榜首時真的嚇到，拿出來講可能也未必有人會有特別的感受，我只在乎有沒有辦法觸動到聽眾、跟我自己能不能持續創作。希望接下來的創作都能夠繼續觸動到聽眾的內心。」除了〈修理車〉贏得口碑與好成績，FunkyMo近期釋出另一首〈芭樂〉MV，再次攜手鬼才導演郭佩萱執導拍攝，他甚至毛遂自薦共同擔任編劇一職。主角看似搞笑詼諧不可一世，實際上卻是個不斷被現實玩弄的小人物，全篇嘗試以喜劇的糖衣包裹灰暗的一面，並貫穿全劇。這次還邀請擁有魔性笑聲的經典台八演員王中皇領銜演出，王中皇除了跟扮演徵信社社長的FunkyMo有精彩互動，更直接把嘴裡的棒棒糖塞入對方口中，霸氣自然生動的演技，完全展現本土劇巨擘風範。意想不到的夢幻合作，讓FunkyMo直呼像在做夢，「能找到王中皇大哥，整個團隊都相當興奮，從定裝開始大家就一直被他的氣場震懾，正式拍攝被抓起來塞入棒棒糖當下，我真的心跳漏一拍。」兩人還在對戲時大玩瞪眼遊戲，FunkyMo一度成功把大哥逗得哈哈大笑。除了請到王中皇驚喜演出，FunkyMo也再度裸半身入鏡拍攝，還大方躺在浴缸享受「芭樂浴」，逗趣詼諧的劇情設定，吸引不少樂迷留言，誇讚值得進入戲劇圈挑戰。