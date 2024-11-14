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台鹽前董事長陳啟昱涉入綠能光電弊案，台南地院1日傳喚陳啟昱開庭時，陳卻「落跑」未現身，國民黨立委謝龍介多次示警南檢還會有「綠營大咖」要跑；總統賴清德昨（13）日在民進黨中常會上呼籲，涉及光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱，盡速到案說明；對此，前立委郭正亮表示，如果真的是謝龍介和他說的那個人，怪不得賴清德要出來講話，「因為是賴清德的好朋友。」郭正亮今（14）日在政論節目《大新聞大爆卦》中透露，他私底下有套過謝龍介的話，得知大咖住在台南，「謝龍介私底下有跟我講，可是我不能講，因為如果真的是那個人，怪不得賴清德要出來講話，因為是賴清德的好朋友。」郭正亮澄清，「因為我沒有證據，所以我也不能亂指，但我們都知道這個人，太有名了，而且比陳啟昱還要大咖」；郭強調，消息來源來自謝龍介，所以請大家去追謝，看謝要不要講出來。郭正亮補充，謝龍介還跟他說，「綠營大咖」還因為這件事，在日本買了房子，「我也沒有多餘的訊息，但他講的名字，真的是非常大咖啦，而且是民進黨的大咖，比陳啟昱要大隻多了」。