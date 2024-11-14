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世界棒球12強賽B組預賽，中華隊今（14）在大巨蛋迎戰多明尼加，三局上再度靠全壘打打破僵局，第9棒江坤宇揮出左外野陽春全壘打，為中華隊取得領先，延續了昨日台韓大戰的火熱打擊手感，讓中華隊連續兩天以全壘打先馳得點。雖然外界對中華隊的長打火力有所擔憂，但開賽至今所攻下的7分皆來自全壘打。江坤宇素有「西殺」稱號，過去不是專打「西苑」，就是棒打「西洋」，此戰面對多明尼加洋投威能帝，他再度擦亮「西殺」名號。繼昨日台韓大戰，陳晨威的滿貫全壘打及陳傑憲的兩分砲後，中華隊此役再度用全壘打得分，目前7分全部來自全壘打，而且皆不是陣中的重砲手擊出，中華隊打者的優異表現，也消除了球迷當初對長打火力不足的擔憂。