麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡」台灣終於也吃得到，連兩天民眾清晨5點就到場排隊，眾多門市僅開賣3小時就完售，早起不了的民眾也別傷心！全家便利商店驚喜推出「蜂蜜鬆餅豬肉堡」，最低59元開吃，讓不少民眾笑喊「小編很可以，老闆應該要加薪了」、「這個買起來嚐鮮，還不用排隊。」
全家便利商店於臉書粉專貼文指出「買不到現在很夯的鬆餅堡嗎？網友DIY組合攻略登場，鄉民許願組合套餐價，大家的希望，全家為你實現。」
限時三天自11月15日起至17日，「經典蜂蜜鬆餅+豬肉起司堡」組合價59元；「經典蜂蜜鬆餅+豬肉起司蛋堡」組合價69元。
此種組合吃法由網友創意分享，那就是將全家豬肉起司堡的上下麵皮，換成經典蜂蜜鬆餅，並且移除起司片，就可以組成全家版「鬆餅堡」。記者建議也可以用平底鍋或微波爐二次加熱，也許口感會更像麥當勞鬆餅堡。
貼文引發眾人討論「原來還有這種搭配啊～感覺很好玩也不用排隊」、「楓糖太甜膩口，蜂蜜的比較好吃」、「贏了~明天一早開心來買」、「比較便宜，重點不限早上時段」、「意圖使人模仿阿！」
目前台灣麥當勞的「厚鬆餅堡」系列一共有三款，分別為「豬肉厚鬆餅堡（單點69元/薯餅套餐111元）」、「豬肉蛋厚鬆餅堡（單點79元/薯餅套餐121元）」、「火腿蛋厚鬆餅堡（單點71元/薯餅套餐113元）」，從今天開始到12月17日早餐時段販售（或售完為止），想要吃的民眾要加緊腳步啦！
提醒大家，台灣麥當勞早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應、或僅供應部份品項；而歡樂送外送服務更是10:15就關單點不到，依各餐廳實際狀況為準。
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限時三天自11月15日起至17日，「經典蜂蜜鬆餅+豬肉起司堡」組合價59元；「經典蜂蜜鬆餅+豬肉起司蛋堡」組合價69元。
此種組合吃法由網友創意分享，那就是將全家豬肉起司堡的上下麵皮，換成經典蜂蜜鬆餅，並且移除起司片，就可以組成全家版「鬆餅堡」。記者建議也可以用平底鍋或微波爐二次加熱，也許口感會更像麥當勞鬆餅堡。
貼文引發眾人討論「原來還有這種搭配啊～感覺很好玩也不用排隊」、「楓糖太甜膩口，蜂蜜的比較好吃」、「贏了~明天一早開心來買」、「比較便宜，重點不限早上時段」、「意圖使人模仿阿！」
目前台灣麥當勞的「厚鬆餅堡」系列一共有三款，分別為「豬肉厚鬆餅堡（單點69元/薯餅套餐111元）」、「豬肉蛋厚鬆餅堡（單點79元/薯餅套餐121元）」、「火腿蛋厚鬆餅堡（單點71元/薯餅套餐113元）」，從今天開始到12月17日早餐時段販售（或售完為止），想要吃的民眾要加緊腳步啦！
提醒大家，台灣麥當勞早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應、或僅供應部份品項；而歡樂送外送服務更是10:15就關單點不到，依各餐廳實際狀況為準。