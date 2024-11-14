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▲《綜藝一級棒》最新一集邀來台語歌壇女神龍千玉（後中）來擔任嘉賓。（圖／中視提供）

▲《綜藝一級棒》中，康康（右）大讚龍千玉（中）是後輩們學習的榜樣。（圖／中視提供）

《綜藝一級棒》最新一集以「女神龍發燒金曲讚」為主題，邀來台語歌壇女神龍千玉出演。過去每集都是由歌手決定歌單，這次則統一由龍千玉親自挑選每位歌手的演唱曲目，她表示：「今天的歌曲一首一首都是精選，保證勾起大家的滿滿回憶。」在聽到《問花》一曲，龍千玉回憶起當年發行第一張專輯時，因為很難登上電視，只能跑遍全台夜市推銷自己卡帶，還有過走到高跟鞋斷掉、腳都破皮的日子，忍不住淚崩。龍千玉以《女神龍》一曲展現渾厚嗓音，在場聽眾都聽得如癡如醉，在聽到其他歌手重新詮釋自己歌曲時，更是首首都勾起她的回憶。像是蕭玉芬與吳申梅合唱《問花》時，龍千玉就聽到淚眼婆娑，哽咽說道：「這首歌是王登雄老師的最後一首遺作，其實之前我沒唱過老師的歌，但他就指名說這首歌一定要給龍千玉唱。」郭婷筠詮釋的《心掛意無路用》，也讓龍千玉想起打拼之路，這首由紀明陽老師創作的作品，奠定了她的知名度。她還曾在夜市聽到攤販用這首歌宣傳商品，也藉此感受到：「這首歌真的紅了！」節目中康康回憶起認識龍千玉的經過，大讚龍千玉是演藝圈「很好的教科書」，從演員改唱國語歌、之後又成為台語歌后，一路走來的堅持和努力，都讓康康動容表示：「要走演藝圈的都要跟龍姐學習。」龍千玉也樂於提攜後輩，她感性地說：「看到我們閩南語歌，有這麼好的傳承，大家都唱得這麼好，看到台語歌的希望。」