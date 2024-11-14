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國民黨主席將在明年進行改選，台中市長盧秀燕被視為有望參選2028總統大選，有支持者傾向不選主席直攻總統大位，也有人認為必需參選黨魁掌握黨機器，對此資深媒體人黃暐瀚以過去馬英九與蔡英文為例，過去都扛下重責並重回執政，認為盧秀燕若真想選贏總統，「那必須得不計毀譽地出來扛主席」。黃暐瀚表示，盧秀燕要不要選國民黨主席的話題，方興未艾，幾次訪問台中市藍委，看法大多傾向建議盧「不用選主席、直接選總統」，以免北中兩地跑、黨務市政兩頭燒。黃暐瀚則持不同看法，認為盧秀燕如果志在選贏2028，那必須先選贏黨主席。提及2004年，國民黨總統大選連敗，隔年馬英九決定選黨主席，就是在告訴藍營選民，他願意扛2008（後因特別費案遭起訴，由吳伯雄任主席，力挺馬選2008）；2008年，民進黨失去政權，當時綠營內部瀰漫失敗主義，有人甚至預測民進黨將20年爬不起來，瓦礫堆中，蔡英文出面扛下民進黨，選黨主席並在8年後讓民進黨重回執政。黃暐瀚說，國民黨已經在野超過8年，想重回執政，不扛，怎麼感動人心？不感動人心？怎麼可能執政？所以盧秀燕當然應該選黨主席，如果想讓國民黨2028重回執政，盧不但應該選主席，還必須把整合在野的工作，國家未來的方向，都扛在自己身上，否則就算未來真的當了總統參選人，面對尋求連任的賴清德，選不贏有什麼意義？黃暐瀚以票數分析，2016朱立倫381萬票，2020韓國瑜552萬票，2024侯友宜467萬票，國民黨的支持者已經萎縮到600萬票以下，想贏總統，沒有600萬票的實力，那是辦不到的。黃暐瀚近一步指出，不當主席未必一定不能選總統是沒錯，但想選跟想選贏是兩件事，真想選贏總統，那盧秀燕必須得不計毀譽地出來「扛主席」，穩2026拚2028，並在國家認同定位上，站穩台澎金馬2340萬人的主權立場（挺台灣、愛中華民國、捍衛中華民國台灣），然後再跟民進黨比內政、比能源、比清廉、比勤政，如此才有可能造就台灣第4次的政黨輪替，「想贏總統，先當主席，就是這麼簡單」。