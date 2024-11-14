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▲46歲女星侯佩岑外型亮眼、氣質高雅，過去曾被譽為「台灣第一美女主播」。（圖／侯佩岑臉書）

▲楊子經常說黃聖依能成為演員是「老天賞飯吃」，讓她忍無可忍反擊。（圖／翻攝自微博）

46歲女星侯佩岑外型亮眼、氣質高雅，過去曾被譽為「台灣第一美女主播」，隨著步入婚姻，她逐漸淡出演藝圈，專心在家相夫教子，直到今年（2024）才正式復出演藝圈，近來她積極在中國發展，成為實境節目《再見愛人4》的觀察員，當她看到「星女郎」黃聖依和老公楊子的互動時，希望女方別再忍耐了，看不下去開轟：「楊子的代表作就是黃聖依！」黃聖依和楊子參加節目，多次表達想離婚的念頭，在節目中夫妻倆試圖溝通，改變相處模式，黃聖依仍然沒有打消念頭，侯佩岑作為觀察員，看了好幾集兩人的相處，忍不住在微博上分享節目片段，並感嘆：「人生的長路上，不論是事業還是愛情，都伴隨著成長與反思。」影片中能看到，黃聖依被老公批評不懂創業，甚至指黃聖依的創業模式為「詐屍型創業」。黃聖依當下立刻回擊，表示丈夫對她冷眼相看，不看好她的努力，認為對方根本沒有提供任何實質上的幫助，楊子也不客氣點出黃聖依缺乏商業才能，讓黃聖依氣得回應：「你這根本是潛意識裡認為我不行吧？」楊子隨後只是沉默，這段對話讓侯佩岑火大喊：「黃聖依不要再忍了！」鼓勵黃聖依擺脫控制，更補槍：「我覺得楊子的代表作就是黃聖依！」楊子也經常認為黃聖依能成為演員，甚至被周星馳相中，演出電影《功夫》而一舉成名，是「老天賞飯吃」，讓黃聖依十分無奈，忍不住要楊子：「能不能別講這句了？」侯佩岑看到這段也不禁砲轟男方：「楊子是沒飯硬吃！」直來直往的個性讓網友們都忍不住大讚。