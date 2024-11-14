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▲嘻哈歌手阿卡拉，盛傳是安潔莉娜裘莉的新歡，彼此卻沒有正式公開承認。（圖／摘自IG）

▲安潔莉娜裘莉曾經是勇敢追愛的緋聞女王，現在卻態度完全轉變，不太容易打開心房。（圖／美聯社／達志影像）

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉婚變8年多，最近總算被認為和小9歲的嘻哈歌手阿卡拉在交往中，固然有人認為彼此之間外貌頗不匹配，卻也有人支持裘莉快點找到下一個春天。只是根據歐美八卦娛樂網站所言，裘莉已經為布萊德彼特傷心到彷彿有了「創傷後症候群」，再也很難完全信任男人，想要找到真命天子恐怕難上加難。曾經安潔莉娜裘莉在好萊塢是出了名的「桃花女」，幾乎每拍一部戲就會和男星傳緋聞，她的幾任前夫都是跟她假戲真做結緣，她也向來不怕追愛、看到了就會開始施展手段，就像布萊德彼特，彼此合作時還是有婦之夫，片子還沒上映就已經結束婚姻、兩人公開在一起後，又很快孕育了愛的結晶，完全不浪費時間。可是真正和布萊德彼特在一起後，兩人和養子女、親生孩子們組成一個大家庭，外人看來幸福美滿，他們卻在應孩子們要求下正式結婚後兩年就婚變，裘莉還執意要離婚，並且不跟布萊德彼特共享小孩的監護權，要把孩子牢牢抓在手上，只給他探視權。大眾眼光看來，她是阻絕她和孩子們繼續培養感情的魔女，她卻堅持自己遭到布萊德彼特醉後家暴，目前事情的真相外界仍無法完全釐清。至少有一件事很肯定，相較於布萊德彼特已經走出婚變陰霾、和小女友打得火熱，裘莉還是遲遲沒有公開承認的新戀情，即便外界都把她和阿卡拉視為一對，她之前出席活動時也曾與克里斯洛克開心聊到有點像在打情罵俏。歐美娛樂網站稱，裘莉目前的作風與過去完全相反，對於男性態度很小心，不肯輕易相信，也讓她找到真命天子變得更不容易。