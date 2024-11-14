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台鹽前董事長陳啟昱涉入綠能光電弊案，台南地院1日傳喚陳啟昱開庭時，陳卻「落跑」未現身。身兼民進黨主席的總統賴清德昨（13）日在民進黨中常會上呼籲，涉及光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱，盡速到案說明，不要逃避、勇於面對司法。對此，前立委郭正亮表示，賴清德是被逼得出來講話，但態度也無法更強烈了，畢竟要留給監察院長陳菊面子。郭正亮今（14）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，民眾黨立委黃國昌在一年半前，就質詢陳啟昱一案，前總統蔡英文不處理，南檢跟當年前桃園市長鄭文燦的桃檢，都是被壓住的案子，陳啟昱一案被壓了3年，鄭文燦一案至少被壓了7年，兩案雷同。郭正亮指出，對陳啟昱，賴清德會比較尷尬，因為陳啟昱是陳菊的大弟子；郭進一步指出，綠能弊案案發之後蔡英文不處理是因為，無論蔡英文還是賴清德選舉，綠營都有個綠能後援會，陳啟昱是重要人物，又扯到陳菊，「怎麼處理？」郭正亮認為，一定是賴清德聽到類似「碰到陳菊、台南大咖所以不敢碰這案子」等話語，所以被逼得出來講話，態度也無法更強烈了，畢竟要留給陳菊面子。