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▲金素恩（左）、宋再臨跟合作過綜藝《我們結婚了》、電視劇《我的完美新娘》，因此爆出過緋聞。（圖／《我的完美新娘》SBS官網）

▲金素恩發文，跟宋再臨說再見。（圖／金素恩IG）

宋再臨12日被發現陳屍住處，享年39歲。他的告別式今（14）日中午12點舉行，昔日與他在《我們結婚了》、《我的完美新娘》中扮演夫妻的金素恩，稍早發聲哀悼：「我有去好好的送別，請不要為我擔心。」12日當天，宋再臨本來與好友相約吃飯，卻未準時赴約，友人到他的首爾城東區發現遺體，宋再臨當下已無生命跡象。根據警方調查，現場發現2張A4遺書，確定無他殺嫌疑。離世消息曝光後，也發現他早把IG留言功能關閉，帳號介紹改為「長途旅行的開始」，從種種跡象來看，不免懷疑他早已決定好走絕路。今天中午是宋再臨的告別式，家屬謝絕媒體低調舉行，他的昔日「螢幕老婆」金素恩有到場送最後一程，她也公開一張2人的黑白合照寫下：「世上無論用什麼話語也無法形容這痛苦，希望這段漫長的旅程，你不會感到孤單，再見我的朋友，再見。」、「我有去好好的送別，請不要為我擔心」。2014年9月，宋再臨與金素恩搭檔出演MBC綜藝《我們結婚了》，節目中，他展現如運動員般的超群魅力，迅速吸引觀眾的目光，無論是反應靈敏的對答，還是幽默的即興表演，他都游刃有餘，讓他在女性觀眾中獲得極大的好評。如同在《我們結婚了》中與金素恩搭檔時建立的默契，他們在節目結束後仍保持著良好的朋友關係；2016年2人再合作主演戲劇《我的完美新娘》飾演夫妻，當時引發不少「我結」粉絲討論，他們之間的親密互動不僅成為熱門話題，甚至在2023年春天時，還傳出過短暫的戀愛傳聞。