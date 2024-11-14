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▲「AI海洋娛樂創新互動LED方案發佈會」宣布亞果遊艇黃金會所內的智慧顯示互動育樂空間正式啟用。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.14）

▲會所內新設的各項裝置主打可移動、節能且多用途。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.14）

▲遊艇虛擬駕駛設備結合生成式AI技術，帶遊客展開沉浸式的遊艇駕駛之旅。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.14）

高端顯示技術與遊艇產業結合，助力提升遊客的娛樂體驗。達運精密今（14）日於臺南亞果遊艇黃金會所舉辦「AI海洋娛樂創新互動LED方案發佈會」，宣布黃金會所內的智慧顯示互動育樂空間正式啟用。會所內新設的各項裝置主打可移動、節能且多用途，包含移動式大型體感Mini LED節能顯示器、移動式彩色電子紙立牌，以及由LCD拼接的沉浸式互動駕船遊戲等。亞果遊艇位於臺南的黃金會所占地1,200坪，原以提供靜態展示和傳統休閒室為主，此次與達運精密合作，由達運精密整合多項顯示相關軟硬體技術，為黃金會所設計以移動式、沉浸式顯示器為核心的解決方案。走進黃金會所的迎賓大廳，即可見到108吋的大型Mini LED，透過鏡頭的AI感測，民眾可用手勢引導畫面中的船隻入港，也可觀看安平港周邊的觀光景點介紹，享受嶄新的互動娛樂體驗。在櫃台與其他空間則採用不接電的彩色電子紙和4K高畫質LCD顯示器作為數位立柱、看板或紅龍柱。另外，遊客休息室更設置了不易反光的大型4K LCD拼接顯示器，搭配獨家開發的遊艇虛擬駕駛設備，結合生成式AI技術，遊客就能坐上遊艇座椅、轉動遊艇方向盤，展開沉浸式的遊艇駕駛之旅，還能透過顯示幕來場穿越時空的臺南運河巡禮，娛樂活動的豐富性大幅提升。亞果遊艇總經理王昱茗表示，今年與達運精密合作，將高端顯示技術導入安平黃金會所，透過客製化的顯示應用裝置，讓會所更具獨特性，並發揮各類創新顯示器的多元應用功能；最重要的是，能藉此提升參觀遊客的娛樂體驗滿意度。達運精密總經理黃勝凱表示，達運精密會依場域特性客製化互動內容以及高端顯示技術的應用，提供多元解決方案。此次與亞果遊艇等跨領域合作，成功協助黃金會所達成數位轉型。此技術未來也可導入亞果遊艇的其他會所與渡假村，為休閒遊艇產業帶來新風貌，也能藉此開拓新商機，將此應用推向國際市場，讓臺灣的高端顯示技術走向國際。