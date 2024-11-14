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▲中華隊先發投手「老虎」黃子鵬，面對多明尼加打線，前6局沒有被敲出安打，送出4次三振，展現壓制力。（圖／記者朱永強攝）

黃子鵬前5局封鎖多明尼加隊！中華隊今（14）日迎接世界12強棒球錦標賽第2天賽程，在台北大巨蛋交手多明尼加隊，派出樂天桃猿本土投手「老虎」黃子鵬先發。不過黃子鵬在7局上開始前，突然退場，後續中華隊表示，他因為腳抽筋下場休息，目前已接受防護員治療無大礙。本場先發投手陣容上演「樂天內戰」，由中華隊的黃子鵬對上多明尼加的中職洋投威能帝（Pedro Fernandez）。包含José Devers在4局下敲出的深遠左外野飛球，在陳晨威發揮腳程下，成功把球接下，避免形成安打。黃子鵬續投4到6局，依然沒有讓對手敲出安打，且在6局下，二壘手李凱威也上演撲接美技助攻，攔截下1顆可能穿越一游間的快速滾地球，傳向一壘完成封殺。