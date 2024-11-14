黃子鵬前5局封鎖多明尼加隊！中華隊今（14）日迎接世界12強棒球錦標賽第2天賽程，在台北大巨蛋交手多明尼加隊，派出樂天桃猿本土投手「老虎」黃子鵬先發。黃子鵬的低肩側投方式，在美洲相對少見，本場比賽確實發揮奇效，前6局沒有讓多明尼加打線敲出安打，並送出4次三振，甚至只用了66球。不過黃子鵬在7局上開始前，突然退場，後續中華隊表示，他因為腳抽筋下場休息，目前已接受防護員治療無大礙。
前5局完美封鎖 中華隊守備幫大忙
本場先發投手陣容上演「樂天內戰」，由中華隊的黃子鵬對上多明尼加的中職洋投威能帝（Pedro Fernandez）。黃子鵬前3局展現超強壓制力，沒有讓多明尼加敲出安打，送出1次四壞球保送，並且僅用了34顆球，相當節省。
或許是黃子鵬的低肩側投，讓多明尼加打者難以適應，頻頻打出內野滾地球，並靠著中華隊內野守備化解危機。包含José Devers在4局下敲出的深遠左外野飛球，在陳晨威發揮腳程下，成功把球接下，避免形成安打。
黃子鵬續投4到6局，依然沒有讓對手敲出安打，且在6局下，二壘手李凱威也上演撲接美技助攻，攔截下1顆可能穿越一游間的快速滾地球，傳向一壘完成封殺。投完前6局，黃子鵬僅用了66顆球，沒有被敲出安打，送出4次三振、1次保送，表現超乎預期。
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本場先發投手陣容上演「樂天內戰」，由中華隊的黃子鵬對上多明尼加的中職洋投威能帝（Pedro Fernandez）。黃子鵬前3局展現超強壓制力，沒有讓多明尼加敲出安打，送出1次四壞球保送，並且僅用了34顆球，相當節省。
或許是黃子鵬的低肩側投，讓多明尼加打者難以適應，頻頻打出內野滾地球，並靠著中華隊內野守備化解危機。包含José Devers在4局下敲出的深遠左外野飛球，在陳晨威發揮腳程下，成功把球接下，避免形成安打。
黃子鵬續投4到6局，依然沒有讓對手敲出安打，且在6局下，二壘手李凱威也上演撲接美技助攻，攔截下1顆可能穿越一游間的快速滾地球，傳向一壘完成封殺。投完前6局，黃子鵬僅用了66顆球，沒有被敲出安打，送出4次三振、1次保送，表現超乎預期。