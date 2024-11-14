我是廣告 請繼續往下閱讀

彷彿昨天台韓大戰的翻版，韓國隊今（14）日在天母棒球場面對古巴對，靠著金倒永的滿貫砲一吐昨天輸球悶氣，擊沉古巴左投Livan Moinelo，2局打完就以6：0領先，本屆首勝有望在今天開張。昨天對上中華隊以3：6輸球，今天面對古巴，韓國有輸不得的壓力，但對方也推出王牌、效力於福岡軟銀鷹的日本職棒洋聯防禦率王 Livan Moinelo來應戰，此役在天母棒球場看起來是會有一場硬仗。不過今天Moinelo這一場的狀態不佳，2局下兩出局後，突然出現危機，被連續敲出3支安打丟1分，把場面搞成滿壘後，投出觸身球，接著面對金倒永，直接被扛出左外野全壘打，這一發滿貫砲將比分拉開到6：0。金倒永這次賽會擔任球隊先發第三棒，他在今年韓職的所有數據幾乎都是起亞虎隊內最好，以38轟40盜提前預約韓職年度MVP。此外他也創下KBO史上最年輕的100打點、100得分的紀錄，如此身手也讓他備受國外球探關注。外傳他是韓國啦啦隊女神李珠珢的緋聞男友，夢幻形象被譽為「韓國大谷翔平」，21歲之齡在場上場下都已是人生贏家。生日：2003年10月2日身高體重：183公分、85公斤效力球隊：韓國職棒起亞虎背號：5號守備位置：內野手特殊事蹟：2024年對樂天巨人隊擊出單季第10支三壘安打，打破起亞隊史單季三壘安打紀錄對NC恐龍隊依序擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打及全壘打，目前是韓國職棒史上第二年輕達成的完全打擊的打擊手對韓華鷹隊完成20-20，為韓職史上最年輕達成20-20紀錄的右打者