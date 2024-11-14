彷彿昨天台韓大戰的翻版，韓國隊今（14）日在天母棒球場面對古巴對，靠著金倒永的滿貫砲一吐昨天輸球悶氣，擊沉古巴左投Livan Moinelo，2局打完就以6：0領先，本屆首勝有望在今天開張。

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金倒永滿貫砲　韓國複製中華隊昨天劇本

昨天對上中華隊以3：6輸球，今天面對古巴，韓國有輸不得的壓力，但對方也推出王牌、效力於福岡軟銀鷹的日本職棒洋聯防禦率王 Livan Moinelo來應戰，此役在天母棒球場看起來是會有一場硬仗。

不過今天Moinelo這一場的狀態不佳，2局下兩出局後，突然出現危機，被連續敲出3支安打丟1分，把場面搞成滿壘後，投出觸身球，接著面對金倒永，直接被扛出左外野全壘打，這一發滿貫砲將比分拉開到6：0。

金倒永這次賽會擔任球隊先發第三棒，他在今年韓職的所有數據幾乎都是起亞虎隊內最好，以38轟40盜提前預約韓職年度MVP。此外他也創下KBO史上最年輕的100打點、100得分的紀錄，如此身手也讓他備受國外球探關注。

外傳他是韓國啦啦隊女神李珠珢的緋聞男友，夢幻形象被譽為「韓國大谷翔平」，21歲之齡在場上場下都已是人生贏家。

金倒永小檔案

生日：2003年10月2日

身高體重：183公分、85公斤

效力球隊：韓國職棒起亞虎

背號：5號

守備位置：內野手

特殊事蹟：

2024年

對樂天巨人隊擊出單季第10支三壘安打，打破起亞隊史單季三壘安打紀錄

對NC恐龍隊依序擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打及全壘打，目前是韓國職棒史上第二年輕達成的完全打擊的打擊手

對韓華鷹隊完成20-20，為韓職史上最年輕達成20-20紀錄的右打者

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