「其實我們就「惦惦做」，也沒有想到說可以獲得天下雜誌的肯定！」天下雜誌公布2024城市治理卓越獎，高雄市表現亮眼，奪下全國唯一卓越城市，另外永續幸福城市，也蟬聯第一，成為雙料冠軍，市長陳其邁今(14)日率相關局處首長北上領獎。陳其邁在會中除了感謝天下雜誌及市民朋友的肯定外，尤其在推動淨零轉型的路徑，那其實是一個充滿挑戰的戰役。
陳其邁也說，高雄市從過去2018、2019、2020到2021，都是六都墊底的。從2022年變成六都第二名，在2023年，包括到今年，從去年到今年，連續2年都拿下永續幸福城市，在這一次同時拿到年度卓越城市獎，對高雄市來說其實是一個充滿驚奇之旅。
《天下雜誌》永續幸福城市評比，高雄今年再度蟬聯第一，尤以「環境」、「施政」面向表現最傑出。陳其邁表示，在各項表現上，高雄亦力拚經濟發展，營利事業銷售總額連年創歷史新高，今年預估將突破6兆元，總體失業率與青年失業率則是六都中最低，從後段班往前衝。因應氣候變遷，高雄一步一腳印，配合訂定明確減碳目標及政策。
陳其邁另外舉連江縣長王忠銘與市府洽談高雄直飛馬祖包機為例，其堅毅、為人民服務的態度令人感動、敬佩。日前凱米、山陀兒颱風來襲，高雄市區路樹傾倒情形嚴重，市府同仁發揮效率，在風災後迅速恢復市容景觀，陳其邁不忘致上謝意。
此外，為激勵地方創新治理，推動符合聯合國永續發展目標（SDGs）的專案，天下雜誌第二屆「天下城市治理卓越獎」，高雄市以一座首獎、四座優選的亮眼成績，榮獲「2024年度卓越城市」。
陳其邁表示，此獎對高雄來說意義重大，不只追求城市進步，更要追求卓越。解決遺留下來的城市發展困境，亦即市政沉痾，需要有新的方法，因此鼓勵同仁構思不同方法來解決問題；有了方法之後，必須要有解決問題的決心，市長會緊盯各項目標或指標；追求創新的同時，不能忘記以人為本的人性關懷，像是觀光局的冬日遊樂園活動規劃免費遊玩，讓所有參與的小朋友沒有顧慮。
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《天下雜誌》永續幸福城市評比，高雄今年再度蟬聯第一，尤以「環境」、「施政」面向表現最傑出。陳其邁表示，在各項表現上，高雄亦力拚經濟發展，營利事業銷售總額連年創歷史新高，今年預估將突破6兆元，總體失業率與青年失業率則是六都中最低，從後段班往前衝。因應氣候變遷，高雄一步一腳印，配合訂定明確減碳目標及政策。
陳其邁另外舉連江縣長王忠銘與市府洽談高雄直飛馬祖包機為例，其堅毅、為人民服務的態度令人感動、敬佩。日前凱米、山陀兒颱風來襲，高雄市區路樹傾倒情形嚴重，市府同仁發揮效率，在風災後迅速恢復市容景觀，陳其邁不忘致上謝意。
此外，為激勵地方創新治理，推動符合聯合國永續發展目標（SDGs）的專案，天下雜誌第二屆「天下城市治理卓越獎」，高雄市以一座首獎、四座優選的亮眼成績，榮獲「2024年度卓越城市」。
陳其邁表示，此獎對高雄來說意義重大，不只追求城市進步，更要追求卓越。解決遺留下來的城市發展困境，亦即市政沉痾，需要有新的方法，因此鼓勵同仁構思不同方法來解決問題；有了方法之後，必須要有解決問題的決心，市長會緊盯各項目標或指標；追求創新的同時，不能忘記以人為本的人性關懷，像是觀光局的冬日遊樂園活動規劃免費遊玩，讓所有參與的小朋友沒有顧慮。