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▲陳其邁感謝市民朋友的肯定，也表示高雄連續兩年拿下永續幸福城市獎六都組第一，並同時拿到2024年度卓越城市獎，是一段驚奇之旅。(圖／高市府提供)

▲前考試院長黃榮村帶領評審團隊負責本次天下城市治理卓越獎評選工作，陳其邁市長從其手中接過年度卓越城市獎獎項。(圖／高市府提供)

「其實我們就「惦惦做」，也沒有想到說可以獲得天下雜誌的肯定！」天下雜誌公布2024城市治理卓越獎，高雄市表現亮眼，奪下全國唯一卓越城市，另外永續幸福城市，也蟬聯第一，成為雙料冠軍，市長陳其邁今(14)日率相關局處首長北上領獎。陳其邁在會中除了感謝天下雜誌及市民朋友的肯定外，尤其在推動淨零轉型的路徑，那其實是一個充滿挑戰的戰役。陳其邁也說，高雄市從過去2018、2019、2020到2021，都是六都墊底的。從2022年變成六都第二名，在2023年，包括到今年，從去年到今年，連續2年都拿下永續幸福城市，在這一次同時拿到年度卓越城市獎，對高雄市來說其實是一個充滿驚奇之旅。《天下雜誌》永續幸福城市評比，高雄今年再度蟬聯第一，尤以「環境」、「施政」面向表現最傑出。陳其邁表示，在各項表現上，高雄亦力拚經濟發展，營利事業銷售總額連年創歷史新高，今年預估將突破6兆元，總體失業率與青年失業率則是六都中最低，從後段班往前衝。因應氣候變遷，高雄一步一腳印，配合訂定明確減碳目標及政策。陳其邁另外舉連江縣長王忠銘與市府洽談高雄直飛馬祖包機為例，其堅毅、為人民服務的態度令人感動、敬佩。日前凱米、山陀兒颱風來襲，高雄市區路樹傾倒情形嚴重，市府同仁發揮效率，在風災後迅速恢復市容景觀，陳其邁不忘致上謝意。此外，為激勵地方創新治理，推動符合聯合國永續發展目標（SDGs）的專案，天下雜誌第二屆「天下城市治理卓越獎」，高雄市以一座首獎、四座優選的亮眼成績，榮獲「2024年度卓越城市」。陳其邁表示，此獎對高雄來說意義重大，不只追求城市進步，更要追求卓越。解決遺留下來的城市發展困境，亦即市政沉痾，需要有新的方法，因此鼓勵同仁構思不同方法來解決問題；有了方法之後，必須要有解決問題的決心，市長會緊盯各項目標或指標；追求創新的同時，不能忘記以人為本的人性關懷，像是觀光局的冬日遊樂園活動規劃免費遊玩，讓所有參與的小朋友沒有顧慮。