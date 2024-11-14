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美國總統拜登預計和中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）高峰會舉行雙邊會談，由於拜登將於明年一月卸任，因此這預計會是最後一次的「拜習會」。華府官員透露，拜習會談當中會談論一系列全球話題，包含美中局勢、俄烏戰爭、中東危機等，其中拜登也會重點表達對中國在台灣周邊日益頻繁的軍事行動的關切。根據華府官員透露，這次拜習會雙方都有推動中美關係穩定過度的共識，尤其是下任總統川普可能祭出更多對中國強硬的政策，且公布的內閣名單當中有多位對中鷹派人士；拜登預期在任內最後一次「拜習會」確保中美之間溝通渠道暢通，避免政策轉變發生過度的外交衝突。此外，拜登也預期會在和習近平談話期間，重申美國對台灣和平與穩定的承諾堅定不移，就算政權交替也不改變，並且親自向習近平表達對於中國軍事擴張、對台軍事施壓挑釁的關切，計畫在會談中再次呼籲中國遵守國際規範，以避免緊張局勢進一步升溫。另外兩人預期也會談到俄烏戰爭、氣候變遷的問題，在前者拜登將明確表示美國對中國在烏克蘭問題上支持俄羅斯的關切，並會強烈譴責中國在北韓派遣軍事人員支援俄軍的行為；後者則討論彼此仍如何加強合作以減緩氣候危機的影響，尤其是如何減少碳排放和保護生態環境。