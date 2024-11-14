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▲世界12強棒球錦標賽，昨（13）日在台北大巨蛋開打，開幕戰上演中華隊、韓國隊交手的「台韓大戰」，吸引34,528人進場。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊第2戰難比台韓大戰熱度！中華隊昨（13）日在台北大巨蛋迎接首戰，碰頭亞洲勁敵韓國隊，「台韓大戰」向來是票房保證，當晚門票完售，總共吸引34,528名觀眾進場。「台韓大戰」開打前夕，官方就宣布門票完售，本場面對同樣握有1勝的多明尼加隊，在缺少「台韓大戰」的話題下，進入大巨蛋為中華隊應援的觀眾數相對減少。