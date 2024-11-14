中華隊第2戰難比台韓大戰熱度！中華隊昨（13）日在台北大巨蛋迎接首戰，碰頭亞洲勁敵韓國隊，「台韓大戰」向來是票房保證，當晚門票完售，總共吸引34,528名觀眾進場。今（14）日中華隊交手多明尼加，人數相對減少，不過官方稍早公布人數，大巨蛋本場共有20,388名觀眾，仍突破2萬人大關。

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第2戰人數略減　仍有20388人攻蛋

「台韓大戰」開打前夕，官方就宣布門票完售，不過在扣除屋頂漏水影響的座位區、視線不良區以及部分未販售的貴賓席，最終進場人數沒有達到4萬，而是34,528人，但依然是台灣史上最多觀眾數的國際賽。

本場面對同樣握有1勝的多明尼加隊，在缺少「台韓大戰」的話題下，進入大巨蛋為中華隊應援的觀眾數相對減少。根據官方公佈數字，中華隊第2戰一共有20,388名觀眾進場，不過在平日能突破2萬人大關，顯現12強對球迷有一定吸引度。

▲世界12強棒球錦標賽，今（13）日在台北大巨蛋開打，開幕戰上演中華隊、韓國隊交手的「台韓大戰」。（圖／記者葉政勳攝）
▲世界12強棒球錦標賽，昨（13）日在台北大巨蛋開打，開幕戰上演中華隊、韓國隊交手的「台韓大戰」，吸引34,528人進場。（圖／記者葉政勳攝）

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