我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在今年的世界大賽奪冠後，計劃進一步加強陣容，目標鎖定了密爾瓦基酿酒人隊的游擊手Willy Adames，他今年表現出色，打擊率為2成55，打出了32支全壘打、完成21次盜壘，創下職業生涯新高。雖然他的守備稍微下滑，但領導力仍然備受肯定。《體育新聞》Jackson Roberts指出，道奇隊有意將Mookie Betts調回內野，並力求建立MLB王朝。根據MLB記者Mike Rodriguez報導，道奇將和紐約大都會發起競爭，追求密爾瓦基釀酒人重砲Willy Adames，大都會隊已經向Willy Adames提供了7年超過1.6億美元的報價，目前雙方還在搶人中。29歲的Adames在161場比賽中打出了2成55的打擊率、32支全壘打和21次盜壘，這是他職業生涯中最好的一個賽季。本賽季防守能力有所下降，但這並不一定意味著這種情況會長期持續。不僅如此，Adames領導能力普遍受到讚譽。Adames此前在市場上一直有交易傳聞，如今他成為自由球員，道奇隊沒有理由猶豫。而跟之前有所不同的是，如今有媒體指出道奇隊已經退出Juan Soto的爭奪戰中，這可能就會讓他們轉而追求Adames。Roberts對於道奇隊季後在市場上的積極性解釋說，「道奇隊不會滿足於今年贏得世界大賽，他們正在努力建立一個MLB的王朝。」