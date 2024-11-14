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▲Uber砸重金收購foodpanda台灣事業，今公平會正式立案，目前則尚未取得foodpanda相關回應。（圖／資料照片）

▲合併案目前為立案階段，當中還有相當多的細節需要主管機關審核。（圖／NOWnews攝影組）

台灣外送平台即將成為一家獨大了嗎？八字似乎真的就差一撇了！Uber Eats今年5月14日宣布將併購foodpanda台灣外送事業，原本市場普遍認為合併可能性不高，但今（14）晚Uber Eats 發出聲明指出「公平交易委員會正式受理本件交易案的申請」，待Uber Eats準備好提出具有拘束力的承諾後完成合併。目前尚未取得foodpanda相關回應。Uber Eats今年5月在台灣外送市場投下了震撼彈，Uber以9億5千萬美元(約307億台幣)併購foodpanda台灣外送事業，在5月的聲明稿中提到預計於2025上半年完成交易。過程中受到不少阻礙，市場大多也持反對意見，但今(14)晚合併案往前推進，Uber Eats 發出聲明指出「公平交易委員會正式受理本件交易案的申請」。在Uber Eats官方聲明提到 ，Uber 收購foodpanda 台灣，是因為會致力於整合這兩個平台，為台灣帶來實質且有價值的利益，包括為消費者提供更多的選擇和最好的價格，為商家帶來更多的訂單，而更多訂單也代表著外送合作夥伴將會有更多賺取收入的機會。Uber非常樂見公平交易委員會正式受理本件交易案的申請，目前正仔細聆聽所有利害關係人的意見，並準備好提出具有拘束力的承諾，以進一步確保本件交易能將帶來正面效益，更有利於消費者、商家和外送合作夥伴目前的現況，並期待持續開展這些有建設性的討論，並為台灣帶來雙贏的結果。至於是否會依照5月第一波的聲明提到會在2025年上半年完成交易，目前Uber 尚未有明確的回應。但「立案」後合併案就一定會過關嗎？有專家學者認為，維持競爭數量，有助促進市場效率及發展。Uber Eats 和 foodpanda是否能成功結親家，當中還有相當多的細節需要主管機關審核。