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▲啦啦隊女神林襄今年（2024）轉隊到味全龍當「小龍女 Dragon Beauties」。（圖／林襄臉書）

▲林襄出寫真集《襄水》，傲人美胸無懈可擊。（圖／莉奈文創提供）

啦啦隊女神林襄今年（2024）轉隊到味全龍當「小龍女 Dragon Beauties」，不僅專注在應援上，也進軍演藝圈，蠟燭多頭燒，代言、業配接到手軟，累積了一點財富，她也砸下1800萬在新北市買房，準備在3年後交屋，但因為扛下巨額房貸，她必須更努力工作，也喊話廠商可以多多找她代言。林襄從啦啦隊起家，隨著人氣越來越高，她也跨足演藝圈主持，闖出一片天，不僅如此，寫真書也打進日本市場，再加上接不完的活動代言，她的荷包可以說是賺飽飽，據《ETtoday星光雲》報導，林襄接受訪問時表示，她最近在新北市置產，預計在3年後交屋，「那地方對我來說很有回憶，也很感動，總價大概1800萬元，還要再裝潢可能會破2千萬，面積是32坪含車位。」林襄表示，新房地理位置很不錯，能夠走路到捷運站，她一直以來都有在看房，但家人還不知道她已經買房，「因為自己習慣決定的事情，如果旁邊的人有不好的建議，我就會懷疑自己，所以就還沒跟家人說。」也笑說新房蓋好後，自己應該會很常宅在家，「希望大家多找我代言，畢竟要繳貸款。」不僅如此，林襄也回憶，2年前在拍攝寫真集《襄水》期間，覺得當時是自己狀況最好的時候，「回頭來看，真是拍對了，那是我狀態最完美的一刻，2年前比較圓潤跟性感。」認為女生最性感的就是有點肉，且她最喜歡自己的日系造型，當時以微醺狀態拍攝，也讓她的感受截然不同，「微醺的眼神就是有一種神祕的美。」