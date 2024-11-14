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▲7-11歡慶中華隊12強賽勝利，精品大杯美式買2送2、珍珠奶茶買2送1。（圖／7-11提供）

▲7-11歡慶中華隊12強賽勝利，能量飲料、餅乾優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11歡慶中華隊12強賽勝利，思樂冰買一送一。（圖／7-11提供）

▲全家美式、氣泡水買一送一。（圖／全家提供）

▲即日起至11月15日23:59萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1。（圖／萊爾富提供）

▲即日起至11月15日23:59萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1。（圖／萊爾富提供）

▲即日起至11月17日，「美聲茶飲」兩款飲品皆享應援價每杯39元。（圖／OK提供）

世界棒球12強賽熱烈開打，今（14）日晚間中華隊對戰多明尼加，以2:1奪得二連勝，四大超商與民眾同慶，全家經典美式、氣泡水買一送一，萊爾富特大杯全品項買一送一。◾精品大杯美式 買2送2◾CITY PEARL珍珠奶茶 買2送1◾舒跑Energy能量飲料250ml 買2送2◾浪味仙-田園蔬菜口味 買1送1◾思樂冰大杯全口味買1送1◾經典美式買1送1◾Famicollection檸檬氣泡水買1送1◾特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算可選品項：冰熱美式（原價60元）、冰熱拿鐵（原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，原價80元）；還有人氣冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，原價65元）與清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，原價65元）。以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶（原價55元）與冰黑糖珍珠奶茶（原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。◾大杯莊園美式買2送1◾大杯莊園拿鐵買2送1◾極淬莊園美式買2送1◾極淬莊園拿鐵買2送1OKmart獨家聯名草本茶飲「美聲茶飲」，紫蘇飲與百草甘茶飲，提供溫和護嗓的草本配方。紫蘇飲以薄荷、桑椹和微甘甜菊的清爽風味帶來清新體驗；百草甘則運用多種草本成分與薄荷涼感為喉間帶來舒適感受。即日起至11月17日，兩款飲品皆享應援價每杯39元。「OKchoice」爆米花，以青花椒風味與焦糖可可風味滿足不同口感偏好。青花椒風味結合香、麻、辣三重層次，是賽事最佳拍檔；焦糖可可風味則以甜蜜的焦糖與濃郁可可完美交融，即日起至11月17日，任選三件99元。