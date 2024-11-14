中華隊預賽2連勝「地下指揮官」！世界棒球12強賽B組預賽，中華隊第2戰交手多明尼加隊，靠著先發黃子鵬的6局無安打好投，再加上鐵牛棚接力，以2：1奪下預賽2連勝。其中，旅美捕手林家正可以說是功不可沒，在9局下配合中信兄弟終結者吳俊偉，儘管被多明尼加打線攻回1分，最後仍有驚無險的完成關門，而他在賽後記者會上，也親自還原了當下配球的決策。
中華隊地下指揮官 多次驚險解危
從首戰「台韓大戰」到交手多明尼加的比賽，中華隊鐵牛棚多次解危，包含莊昕諺6局上面對韓國隊，1出局、一壘有人局面，連續解決核心棒次，完成拆彈。還有本場9局下，吳俊偉接連被敲出2支安打後，又被多明尼加的滾地球擠回1分，陷入極度緊張局面，最終三振代打的Frank Rodriguez，為中華隊手下勝利。
連續2場出賽，蹲滿18局的先發捕手林家正，可以說是中華隊的「地下指揮官」，更幫助黃子鵬投出6局無安打好投。關於和投手配合的過程，林家正説：「從昨天到今天，跟投手在賽前的時候都會做溝通，討論好要怎麼去面對打者，之前在斗六的時候，就試著去了解每一個投手，他們的強項在哪，可能丟什麼軌跡，喜歡丟什麼球。」
無視壘上跑者 專心引導小黑對決
賽後被媒體問到9局下危機時刻的配球策略，他表示：「因為領先兩分，想法很簡單，就是搶好球數，但剛好被他們打了兩支安打，也不是很強勁，雖然一二壘有人，但還是領先兩分，就先不管壘上的人，專心抓出局數，一顆一顆來。」
他也特別稱讚吳俊偉，說道：「他今天直球跑得很棒，剛好有帶一點伸卡，所以設定的攻擊位置，剛好符合那個球路，今天最後一球也是沒有保留。」
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從首戰「台韓大戰」到交手多明尼加的比賽，中華隊鐵牛棚多次解危，包含莊昕諺6局上面對韓國隊，1出局、一壘有人局面，連續解決核心棒次，完成拆彈。還有本場9局下，吳俊偉接連被敲出2支安打後，又被多明尼加的滾地球擠回1分，陷入極度緊張局面，最終三振代打的Frank Rodriguez，為中華隊手下勝利。
連續2場出賽，蹲滿18局的先發捕手林家正，可以說是中華隊的「地下指揮官」，更幫助黃子鵬投出6局無安打好投。關於和投手配合的過程，林家正説：「從昨天到今天，跟投手在賽前的時候都會做溝通，討論好要怎麼去面對打者，之前在斗六的時候，就試著去了解每一個投手，他們的強項在哪，可能丟什麼軌跡，喜歡丟什麼球。」
無視壘上跑者 專心引導小黑對決
賽後被媒體問到9局下危機時刻的配球策略，他表示：「因為領先兩分，想法很簡單，就是搶好球數，但剛好被他們打了兩支安打，也不是很強勁，雖然一二壘有人，但還是領先兩分，就先不管壘上的人，專心抓出局數，一顆一顆來。」
他也特別稱讚吳俊偉，說道：「他今天直球跑得很棒，剛好有帶一點伸卡，所以設定的攻擊位置，剛好符合那個球路，今天最後一球也是沒有保留。」