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▲中華隊先發投手「老虎」黃子鵬，面對多明尼加打線，主投6局沒有被敲出安打，送出4次三振，展現壓制力。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊後援投手吳俊偉，雖然在單局被敲2支安打，失掉1分，但仍飆出再見三振，為中華隊守下勝利。（圖／記者朱永強攝）

中華隊預賽2連勝「地下指揮官」！世界棒球12強賽B組預賽，中華隊第2戰交手多明尼加隊，靠著先發黃子鵬的6局無安打好投，再加上鐵牛棚接力，以2：1奪下預賽2連勝。其中，從首戰「台韓大戰」到交手多明尼加的比賽，中華隊鐵牛棚多次解危，包含莊昕諺6局上面對韓國隊，1出局、一壘有人局面，連續解決核心棒次，完成拆彈。連續2場出賽，蹲滿18局的先發捕手林家正，可以說是中華隊的「地下指揮官」，更幫助黃子鵬投出6局無安打好投。關於和投手配合的過程，林家正説：「賽後被媒體問到9局下危機時刻的配球策略，他表示：「他也特別稱讚吳俊偉，說道：「他今天直球跑得很棒，剛好有帶一點伸卡，所以設定的攻擊位置，剛好符合那個球路，今天最後一球也是沒有保留。」