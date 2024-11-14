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一隻南極皇帝企鵝，日前被澳洲民眾發現孤伶伶呆站在海灘，對於所處位置似乎十分迷惘。澳洲科學家推測，牠可能是被海流沖走，才會出現在遠離家鄉3400公里的地方，如今該迷途企鵝已被當地相關部門帶回安置。根據《美聯社》報導，澳洲西部的環境與生物保護部（DBCA）表示，該隻皇帝企鵝本月初在海邊被民眾發現，嚴重營養不良，該海灘遠離皇帝企鵝在南極的棲息地超過3400公里，有專家稱這隻皇帝企鵝可能是史上第一隻「出巡」到澳洲的皇帝企鵝。西澳大利亞大學的專家坎內爾（Belinda Cannell）表示，想不出任何原因這隻企鵝是出於自主意願前來澳洲，澳洲的氣候與環境和南極大不相同，且皇帝企鵝多為群居動物，這也說明為何這隻落單的皇帝企鵝會營養不良，被發現時體重僅有23公斤，一般成年皇帝企鵝的體重可超過45公斤。最可能的解釋就是，這隻皇帝企鵝出於意外被海流沖走，最終身不由己地隨波逐流遠漂到澳洲。目前環境與生物保護部負責照顧這隻皇帝企鵝的健康，帶回室內安置，幫助牠適應澳洲的氣候。至於未來是否有可能將企鵝送回南極，環境與生物保護部表示不排除這可能，但是還要評估各種狀況後再做決定。