台南名店「阿堂鹹粥」，是觀光客造訪當地必吃的美食。不過前兩年因為漲價話題，招牌的「魚肚鹹粥」漲至每碗300元，成為全台關注焦點。但在5月份店內菜單又做調整，「魚肚鹹粥」套餐變成280元。這也讓鄉民翻出過往老闆娘說虱目魚肚「賣一片虧一片」之說法，對此阿堂鹹粥二代也在臉書發文回擊，坦言當初老闆娘口誤說錯話，卻一直被「冷飯熱炒」。
回顧阿堂鹹粥的過往漲價歷史，從2021年12月底店家將招牌魚肚鹹粥售價調漲至200元，隨後在2022年9月又變成260元。到了2023年7月份，招牌「魚肚鹹粥」消失，改為綜合粥180元、一片虱目魚肚120元，變相漲價至300元。不過在今年5月份，店家菜單又做出改變，多了套餐選項綜合鹹粥加魚肚價格為280元，等於降價了20元。
而在去年7月阿堂鹹粥把綜合粥180元與目魚肚120元分開賣，合計就是300元，當時阿堂鹹粥老闆娘受訪對鏡頭哭泣表示，虱目魚肚成本高昂，幾乎是「賣一片虧一片」，但近期被網友發現降價20元後，又成為討論焦點。
對此，阿堂鹹粥二代昨（13）日也在臉書上發文回擊，認為老闆娘受訪內容都1年半過去了，卻還能掀起一波輿論熱潮，相當不可思議，「你們跟著起哄、批評，甚者過激言論的，這不是鞭屍撻伐心態，要不就是無知，被媒體牽著鼻子走，要不你有什麼更好的說法來解釋，你現在的行為。」
阿堂鹹粥二代也在文末坦承，老闆娘當時受訪的說法為口誤，但「當時口誤說錯的話，你們仍然要堅持揪著不放，那我無話可說」。
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而在去年7月阿堂鹹粥把綜合粥180元與目魚肚120元分開賣，合計就是300元，當時阿堂鹹粥老闆娘受訪對鏡頭哭泣表示，虱目魚肚成本高昂，幾乎是「賣一片虧一片」，但近期被網友發現降價20元後，又成為討論焦點。
對此，阿堂鹹粥二代昨（13）日也在臉書上發文回擊，認為老闆娘受訪內容都1年半過去了，卻還能掀起一波輿論熱潮，相當不可思議，「你們跟著起哄、批評，甚者過激言論的，這不是鞭屍撻伐心態，要不就是無知，被媒體牽著鼻子走，要不你有什麼更好的說法來解釋，你現在的行為。」
阿堂鹹粥二代也在文末坦承，老闆娘當時受訪的說法為口誤，但「當時口誤說錯的話，你們仍然要堅持揪著不放，那我無話可說」。