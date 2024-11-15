天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）進入巴士海峽，中央氣象署持續發布「海陸警報」，颱風中心可能在明（16）日登陸南台灣，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享最新的「天兔颱風風雨時程」，「花蓮、台東、恆春半島、南屏東」將成風雨第一線，北台灣則在明天下半天會有雨勢出現。
首先針對天兔颱風路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，天兔颱風昨晚（11/14）進入巴士海峽後，速度逐漸放緩、拋物線北轉，預計明天凌晨至清晨，會在恆春半島至屏東間登陸，如果天兔颱風轉向角度較小，路徑再稍微西修，登陸點可能調整至高雄至屏東間。
天兔颱風預估明天上午至中午，中心從台東或花蓮附近出海，並持續朝東北移動，週日（11/17）東北季風增強，天兔颱風有可能迴轉，但屆時已經接近消散。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，天兔颱風發展環境不佳，強度將隨時間持續減弱，抵達台灣時大約剩下「輕度颱風」，登陸後強度會快速減弱、環流瓦解，預估今天下半天至明天白天，是天兔颱風距離台灣最近的時段，影響也最大。
⚠️花蓮、台東、恆春半島、南屏東
天兔颱風中心通過熱區，成為風雨第一線，恆春、台東、屏東的風雨最為明顯，此外，花東及恆春長時間處在迎風面，必須留意持續性強降雨。
⚠️北屏東、高雄、南台南
天兔颱風暴風圈掃過，颱風環流移入，屬於陣陣強風及陣雨，但在中央山脈阻擋下，不至於出現狂風暴雨；除非颱風更加偏西，從高雄至屏東間登陸，風雨就會增強許多。
⚠️雙北、基隆、宜蘭
由於颱風較小，影響主要以間歇陣雨、沿海強風為主，特別是宜蘭、東北角，雨水可能稍多，週日東北季風增強容易下雨或大雨。
⚠️桃竹苗、中部、嘉南
在天兔颱風核心很小，中央山脈又幾乎阻擋一切的情況下，預計除了沿海風勢稍大以外，幾乎沒有颱風感受，是這次颱風最安全的區域。
⚠️澎湖、金門、馬祖
在台灣海峽地形稍微加成下，偶有強風，但整體影響並不明顯。
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天兔颱風預估明天上午至中午，中心從台東或花蓮附近出海，並持續朝東北移動，週日（11/17）東北季風增強，天兔颱風有可能迴轉，但屆時已經接近消散。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，天兔颱風發展環境不佳，強度將隨時間持續減弱，抵達台灣時大約剩下「輕度颱風」，登陸後強度會快速減弱、環流瓦解，預估今天下半天至明天白天，是天兔颱風距離台灣最近的時段，影響也最大。
⚠️花蓮、台東、恆春半島、南屏東
天兔颱風中心通過熱區，成為風雨第一線，恆春、台東、屏東的風雨最為明顯，此外，花東及恆春長時間處在迎風面，必須留意持續性強降雨。
⚠️北屏東、高雄、南台南
天兔颱風暴風圈掃過，颱風環流移入，屬於陣陣強風及陣雨，但在中央山脈阻擋下，不至於出現狂風暴雨；除非颱風更加偏西，從高雄至屏東間登陸，風雨就會增強許多。
⚠️雙北、基隆、宜蘭
由於颱風較小，影響主要以間歇陣雨、沿海強風為主，特別是宜蘭、東北角，雨水可能稍多，週日東北季風增強容易下雨或大雨。
⚠️桃竹苗、中部、嘉南
在天兔颱風核心很小，中央山脈又幾乎阻擋一切的情況下，預計除了沿海風勢稍大以外，幾乎沒有颱風感受，是這次颱風最安全的區域。
⚠️澎湖、金門、馬祖
在台灣海峽地形稍微加成下，偶有強風，但整體影響並不明顯。
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