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桃園市楊梅區私立治平高中9日傳出色狼闖入校園，在樓梯間對女學生勒脖、拉頭髮及強脫衣服，外傳校方事後警告學生不准張揚，甚至反檢討受害女學生「裙子太短是犯罪誘因」，引發社會各界關注。對此，治平高中澄清，強調並未要求學生噤聲，至於主任提及「裙子太短是犯罪誘因」，是站在保護學生的立場，說明色狼犯罪心態，並非檢討被害人。有家長日前在網路社群發文，指出上週六有一名身穿雨衣、頭戴安全帽的色狼潛入校園，企圖對女學生不軌，所幸女學生機警脫掉外套後逃脫，事後學校警告知情學生不准張揚，隔日主任也在朝會升旗時說出「女同學裙子太短是犯罪誘因」，疑檢討被害人，貼文引起熱議。治平高中還原事發經過，表示上週六學校舉辦公開職業類科體驗活動，學生均返校製作畢業展演，當天校園亦開放家長進出。當日，歹徒騎車到學校停車場，穿著兩件式雨衣、頭戴安全帽，因當日為雨天，從外觀判斷屬合理穿著。接著，歹徒來到教學大樓梯間，與女學生發生拉扯，並試圖露出生殖器，所幸女學生非常機警，一個轉身就掙脫對方，當下機警通報老師，學務處收到老師回報後，於最短時間內壓制歹徒並報警處理，移送法辦。校方說明，事後學校展開安全教育作為，除對女學生進行輔導之外，也向學生、家長呈報狀況，進行校安通報，昨日也對全校進行相關安全教育宣導。關於「女同學裙子太短是犯罪誘因」一事，校方指出，主任是站在保護學生立場，要求女學生注意穿著打扮，而非檢討被害人，可能用詞不夠精確，造成學生理解誤會，另外並沒有要求學生噤聲。