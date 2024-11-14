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▲「興連城開發」首度進軍高大特區，推「藍田案」，預定明年第二季進場預售。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.14）

高雄在地建商「興連城開發」看準高雄大學城特區發展，首度進軍高大特區推「藍田案」今(14)日動土，將打造地上14層大樓，鎖定高科技人才等自住客，預定明年第二季進場預售，依照目前區域行情，未來推案開價至少4字頭。興連城總經理周惠賓指出，隨著台積電加速推進擴廠計畫，高雄大學城特區的發展勢如破竹，已有家樂福、藏壽司等大型商場進駐，生活機能日益完善，成為科技人才的理想居住地。該區坐擁高雄大學與多座綠地公園，近期更計劃將3.5公頃的藍田公園改造成高雄最大的兒童公園，加上援中港濕地生態公園、右昌森林公園、高雄都會公園，以及82.5公頃綠地的高雄大學，高大特區已然成為高雄市綠覆率最高的生活圈。「藍田案」位於楠梓區大學26街和大學11街口交界處，基地面積約490坪，計劃建設地上14層、地下3層，住宅坪數為20至41坪，2至3房產品，共計91戶住宅及1戶店鋪，總銷約17億元。預計於2025年上半年推出，該案正對藍田公園第一排、鄰近藍田國小、比鄰高雄大學，結合高綠覆環境，將滿足科技業人才對高生活環境品質的需求。周惠賓指出，除了綠意盎然的居住條件外，北高雄的重大交通建設也為高大特區加分。隨著新台17線的完工，居民可在15分鐘內抵達三鐵共構的左營高鐵站，輕鬆連接美術館特區及高雄市中心。未來規劃中的捷運紫線，將進一步串聯高大特區與2座科學園區、7所高雄知名大專院校、3座醫學中心，全面提升產業、生活及教育的連結。周惠賓透露，高大特區憑藉其綠覆率、便利交通及繁華商圈，擁有得天獨厚的發展潛力。興連城開發也藉此優勢，除楠梓「後勁案」及「藍田案」外，還規劃了「橋頭二、三期案」與「中都案」，總銷金額高達100億，顯示其在地深耕的決心與實力。秉持「善良、正直、誠信」的品牌精神，興連城開發專注於提升建築品質，致力於以合理價格實現「住得好，過得好」的理念，期盼每位住戶都能享受「住興連城，過好生活」的幸福願景。