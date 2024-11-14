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▲世界12強棒球錦標賽，中華隊捕手林家正（左），前2戰都完整蹲捕9局，成為引導投手度過危機的地下功臣。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊先發投手「老虎」黃子鵬，面對多明尼加打線，前6局沒有被敲出安打，送出4次三振，展現壓制力。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊後援投手吳俊偉，雖然在單局被敲2支安打，失掉1分，但仍飆出再見三振，為中華隊守下勝利。（圖／記者朱永強攝）

▲多明尼加先發投手威能帝（Pedro Fernandez）吞下敗投。（圖／記者朱永強攝）

▲潘傑楷來不及回到一壘，中華隊本場第3次雙殺打產生。（圖／朱永強攝）

▲世界棒球12強中華隊內野手江坤宇從威能帝手中擊出陽春砲。（圖／記者朱永強攝）

中華隊今(14)日於世界棒球12強賽以2：1艱辛擊敗多明尼加，延續二連勝紀錄。有別於首戰碰上南韓一局拿下6分，穩定軍心，本場比賽戰況膠著，張力更大，不過中華隊關關難過關關過，其中有三個關鍵因素，打開勝利大門。捕手林家正在小聯盟累積經驗，特別在九局陷入無人出局一、二壘有人的危機，中華隊本場比賽0失誤的守備為勝利提供後盾，反觀多明尼加隊則出現多次失誤。此外，儘管三次雙殺打和滿壘未能得分使得中華隊攻勢受限，但守備上的穩定發揮，讓比賽始終在掌控中。教練團與情蒐小組的合作，在本場比賽中起到了關鍵作用。多明尼加隊多數球員來自小聯盟體系，甚至部分打者達到3A等級，具有強大的攻擊力。另外，先發投手黃子鵬側投型態，也讓多明尼加打者無法適應，成功封鎖了對方的火力。連古巴教練團都坦言，賽前針對黃子鵬確實做足了功課，但實戰還是打不好。