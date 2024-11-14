中華隊今(14)日於世界棒球12強賽以2：1艱辛擊敗多明尼加，延續二連勝紀錄。本場比賽中華隊面臨多重逆境，包括三次雙殺及一次滿壘未能得分的困境，加上表現精采的先發投手黃子鵬還因腳抽筋而提前退場。不過中華隊在逆境中展現韌性，拿下一場非典型的勝利。
有別於首戰碰上南韓一局拿下6分，穩定軍心，本場比賽戰況膠著，張力更大，不過中華隊關關難過關關過，其中有三個關鍵因素，打開勝利大門。
第一個關鍵：捕手林家正的引導與配球
捕手林家正在小聯盟累積經驗，在比賽中扮演中華隊指揮官。面對本場比賽的多次危機，林家正在配球上展現出精確的判斷，無論是先發投手黃子鵬，還是後援投手面臨危機時，他都能巧妙地利用不同球路，穩定住投手的表現。
特別在九局陷入無人出局一、二壘有人的危機，林家正觀察到吳俊偉直球威力十足，且進壘點帶有伸卡球的軌跡，因此決定用直球當武器，並利用高球引誘打者出棒，收到很好的效果。同時林家正也做到安撫投手的角色，告訴吳俊偉不要慌亂，先抓出局數，最後也成功化解多明尼加的攻勢。
第二個關鍵：穩定守備與壓力下的冷靜表現
中華隊本場比賽0失誤的守備為勝利提供後盾，反觀多明尼加隊則出現多次失誤。特別是第八局，江坤宇的深遠飛球引發對方外野失誤，為中華隊製造了得分契機，並靠林立的高飛犧牲打拿下關鍵保險分，彌補跑壘失誤在本壘出局的遺憾。這一分非常巨大，不僅緩解了中華隊的壓力，也讓球員在面臨最後局數的防守時有更大的戰術彈性。
此外，儘管三次雙殺打和滿壘未能得分使得中華隊攻勢受限，但守備上的穩定發揮，讓比賽始終在掌控中。
第三個關鍵：教練團與情報團隊的精準戰術搭配
教練團與情蒐小組的合作，在本場比賽中起到了關鍵作用。多明尼加隊多數球員來自小聯盟體系，甚至部分打者達到3A等級，具有強大的攻擊力。情報團隊和教練團根據對手特性，擬定策略，包括投手調度和配球，都成功壓制住多明尼加的發揮。
另外，先發投手黃子鵬側投型態，也讓多明尼加打者無法適應，成功封鎖了對方的火力。連古巴教練團都坦言，賽前針對黃子鵬確實做足了功課，但實戰還是打不好。
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第一個關鍵：捕手林家正的引導與配球
捕手林家正在小聯盟累積經驗，在比賽中扮演中華隊指揮官。面對本場比賽的多次危機，林家正在配球上展現出精確的判斷，無論是先發投手黃子鵬，還是後援投手面臨危機時，他都能巧妙地利用不同球路，穩定住投手的表現。
特別在九局陷入無人出局一、二壘有人的危機，林家正觀察到吳俊偉直球威力十足，且進壘點帶有伸卡球的軌跡，因此決定用直球當武器，並利用高球引誘打者出棒，收到很好的效果。同時林家正也做到安撫投手的角色，告訴吳俊偉不要慌亂，先抓出局數，最後也成功化解多明尼加的攻勢。
第二個關鍵：穩定守備與壓力下的冷靜表現
中華隊本場比賽0失誤的守備為勝利提供後盾，反觀多明尼加隊則出現多次失誤。特別是第八局，江坤宇的深遠飛球引發對方外野失誤，為中華隊製造了得分契機，並靠林立的高飛犧牲打拿下關鍵保險分，彌補跑壘失誤在本壘出局的遺憾。這一分非常巨大，不僅緩解了中華隊的壓力，也讓球員在面臨最後局數的防守時有更大的戰術彈性。
此外，儘管三次雙殺打和滿壘未能得分使得中華隊攻勢受限，但守備上的穩定發揮，讓比賽始終在掌控中。
第三個關鍵：教練團與情報團隊的精準戰術搭配
教練團與情蒐小組的合作，在本場比賽中起到了關鍵作用。多明尼加隊多數球員來自小聯盟體系，甚至部分打者達到3A等級，具有強大的攻擊力。情報團隊和教練團根據對手特性，擬定策略，包括投手調度和配球，都成功壓制住多明尼加的發揮。
另外，先發投手黃子鵬側投型態，也讓多明尼加打者無法適應，成功封鎖了對方的火力。連古巴教練團都坦言，賽前針對黃子鵬確實做足了功課，但實戰還是打不好。