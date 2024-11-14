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美股14日開盤後各主要指數齊聲走低，但是幅度不大，在川普選後慶祝行情逐漸落幕後，投資人開始尋找下一輪題材，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）稍晚將發表談話，華爾街關注鮑爾是否會提供關於未來利率路徑與經濟前景的線索。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌73.45點或0.17％；標普500指數下跌14.41點或0.24％；那斯達克指數下跌67.86或0.35％；費城半導體指數上漲41.70點或0.84％。根據《CNBC》報導，美國勞工部14日公布10月份生產者物價指數（PPI），月升0.2％，比去年同期上升2.4％，而扣除食品及能源之後的核心PPI，月升0.3％，比去年同期上升3.1％。核心PPI的升幅高出預期，不過整體PPI升幅符合預期，這不是需要擔憂的通膨數據，但也顯示聯準會對抗通膨的鬥爭尚未取得勝利。美股開盤後變動幅度不大，顯示投資人如今正在評估，在川普勝選帶來的激情過後，已經處於歷史高點的美股是否仍有上漲空間。Payne Capital Management的分析師賈西亞（Courtney Garcia）表示，鑑於如今仍有許多人處於觀望狀態，他認為若這些新資金加入市場，將替股市帶來上行空間，「很多領域仍有發展機遇」。