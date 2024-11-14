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▲中華隊先發投手「老虎」黃子鵬，面對多明尼加打線，前6局沒有被敲出安打，送出4次三振，展現壓制力。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊先發投手「老虎」黃子鵬，面對多明尼加打線，前6局沒有被敲出安打，送出4次三振，展現壓制力。（圖／記者朱永強攝）

2024年世界棒球12強賽中華隊取得2連勝，昨天戰勝韓國之後，今（14）日靠著低肩側投黃子鵬的6局無安打好投，終場以2：1險勝多明尼加。賽後黃子鵬特別點名吳昇峰和林瀚兩位「最強銀行員」情蒐助攻，兩人都曾以選手身分代表中華隊出戰，本屆賽會轉換角色，繼續為台灣貢獻心力。黃子鵬今天總共只用了66球，主投6局、飆出4次三振，沒有敲出任何安打，賽後他感謝教練團的信任，以及情蒐團隊提供的資訊，「特別謝謝吳昇峰學長、林瀚學長，他們把情蒐做得特別仔細，也告訴我可以怎麼去做。」林瀚是合作金庫的老將，2006年首度披上中華隊戰袍後，生涯多達30次代表國家隊。去年他卸下球員身分，轉任教練，這一次世界12強賽，他也從情蒐方面繼續為團隊貢獻一份心力。而吳昇峰球迷也不陌生，2018年雅加達亞運會上，他對韓國主投5局僅失1分，帶領中華隊奪勝。上一屆世界12強賽，他還已選手身分出戰，對美國隊投6又2/3局失3分，差點就能幫我國拿下東京奧運門票。姓名：黃子鵬生日：1994年3月19日投球：右投，低肩側投效力球隊：樂天桃猿生涯經歷：復興國小、五福國中、南英商工、文化大學、台東綺麗珊瑚、崇越隼鷹、Lamigo桃猿、樂天桃猿生涯成就：中職總冠軍（2018、2019）；中繼王（2019）；防禦率王（2022）；單月MVP（2021年8月）；明星賽：2019、2022、2023、2024