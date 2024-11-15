「2024新北歡樂耶誕城」今日11月15日將盛大開跑，連續48天至2025年1月1日，今年亮點包括主燈聖誕樹化身魔幻天使，還有面積最大LED巨型城堡主秀，以及市府自創IP角色，今年周邊天橋光廊及人行道也以繽紛的光環境設計。《NOWnews今日新聞》整理完整地點、周邊活動、交通方式、交通管制與開城直播、演唱會等資訊，一文掌握。
🟡「2024新北耶誕城」時間、日期、什麼時候開城點燈
◼開城時間：11月15日(五)~2025年1月1日(三)
◼主題：今年新北耶誕城以「魔幻之城」為主題，並以「變裝」為主軸，主燈耶誕樹化身巨型魔幻天使，可隨著聲光變換顏色，呈現多樣化的變身秀。
◼主燈秀時間：每日17:30-23:00每整點、半點一次，22:30起為無聲版。（11/16為17:20、11/18為17:50）
◼周邊燈飾亮燈時間：每日17:30-23:00
◼設施開放時間：每日11:00-22:00
◼開城點燈時間：今日11月15日 (五)18:00 線上直播
◼開城點燈直播平台：臉書新北旅客（按此）
🟡「2024新北耶誕城」地點
◼新北市市民廣場：新北市板橋區中山路一段161號
◼板橋車站站前廣場：新北市板橋區縣民大道二段7號
◼萬坪公園：新北市板橋區文化路、新府路口
◼府中廣場：新北市板橋區府中路
🟡「2024新北耶誕城」系列活動
◼11月16日-12月29日（每周六日）魔幻耶誕童話派對
活動時間 : 11:00-22:00
活動地點 : 府中廣場/後站廣場
內容：每個週末都有不同創意市集陪大家歡慶週末，分別有耶誕冬日搖滾派對、小小精靈童樂慶典、歡樂手作魔法DIY、夢幻搖擺嘉年華等四大主題，及YOYO家族卡通明星見面會，
◼11月23日(六)-11月24日(日)魔幻變裝童樂會
活動時間 : 13:00-17:30(攤位自11:00至22:00)
活動地點 : 市民廣場
內容：以親子互動、大小朋友都愛的各式舞台表演活動作為耶誕預熱，首次耶誕魔幻變裝遊行登場，號召百位小朋友、工作人員、表演人員一同變裝於市民廣場周邊大遊行
◼12月06日(五)-12月08日(日)魔幻夢境德國耶誕市集
活動時間 : 11:00-22:00
活動地點 : 市民廣場
內容：由德國經濟辦事處舉辦的德國耶誕市集將於今年再次跨足新北市，與超人氣新北歡樂耶誕城合作。現場可品嚐到薑餅、史多倫、熱紅酒、德國香腸以及啤酒等美味的德式佳餚和購買各式德國產品如裝飾品、玩具、廚房用品等。
◼12月14日(六)-12月15日(日)魔幻耶誕演唱會
活動時間 : 18:00-22:00
活動地點 : 市民廣場
內容：超人氣歌手互尬拼場，從潮流到嘻哈、文青到R&B等一次囊括。
◼12月21日(六)2024新北耶誕平安晚會-天使奇幻之夜
活動時間 : 15:00-22:00
活動地點 : 市民廣場
內容：搭配耶誕節意象為主題，辦理愛心園遊會及平安夜晚會，另有百人詩班祝禱報佳音，
🟡「2024新北耶誕城」亮點：4大燈區、7大天橋
今年的新北耶誕城主要分為4大燈區、7大天橋與光廊，另有一個B1連通道，亮燈時間為17:30-23:00。建議下載高清地圖，方便按圖索驥，「2024新北耶誕城」官網（按此）即可下載。
📌4大燈區（亮燈時間17:30-23:00）
◼市民廣場（魔幻之城）
「耶誕樹主燈」就位於此處，將與主秀共同展演，表現出無與倫比的魔幻力量，隨著主秀進程，以不同面貌呈現，可變裝為魔幻天使，為「變裝派對」呈現出最華麗的變裝秀。
8層樓的巨型LED城堡裝置也在此處，兩側延伸到2樓迴廊，大樓採用雷射打上耶誕圖案，真正將廣場打造成耶誕城堡，全展期在視覺上將帶給民眾十足的震撼感。大量使用LED透明屏，LED面積總計1100平方公尺，是新北耶誕城有史以來最大面LED螢幕。
另也有「Banana day 小小兵香蕉節」，由紅遍全球、無敵可愛的「小小兵」駐地在此，熱烈歡迎大家一起前來拍照打卡。
特別的還有「魔力光毯」，燈飾鋪滿整片草坪，穿越銀河星空，在充滿著耶誕禮物及鈴鐺裝置的空間內自由穿梭，裝置位置就在市民廣場內步道廊道。
◼站前廣場燈區（魔幻莊園）
綠野仙蹤為主題，為沉浸式燈光裝置，較特別的是「歡樂列車」，是大型機械動態展演裝置，綜合機械、視覺光影、體感特效等多重元素，搭配大型天幕佈置，讓站前廣場搖身一變成為充滿奇思妙想的神奇世界。
◼萬坪公園燈區（魔幻電影院）
這裡有「變形金剛英雄合影區」，有博派的柯博文和狂派的密卡登，可以擺個POSE與變形金剛一起帥一波。
還有「芭比粉紅耶誕夢幻衣櫃合影區」，能走進芭比的世界，沉浸於夢幻耶誕衣櫃的魔力，拍照區設計了一個巨大的夢幻衣櫃，裡面滿是精美的芭比服飾、閃閃發亮的高跟鞋和時尚配件，讓人彷彿置身於芭比電影的專屬時尚。
◼府中廣場燈區（魔幻童話王國 ）
以童趣魔幻的概念打造，王國中的每一個角落都被施予神秘的魔法，包含被層層迷人的魔幻薄紗所覆蓋的「魔法花朵」，隨著風輕柔擺動，為耶誕季節增添了獨特的韻律，以及莫不可測的「深海奇幻」，千變萬化的珊瑚礁以及鮮亮的小丑魚靈活穿梭其間，形成了一幅絢麗多彩的夢幻景色，還有匯聚麋鹿、雪橇、流星等元素的「麋幻森林」等。
📌7大天橋+B1連通道（亮燈時間17:30-23:00）
◾魔力之泉：小遠百天橋，設計概念源自是以一首魔幻光譜呈現而出的漂浮魔力之泉，藉以邀請大家前來參與新北歡樂耶誕城的年度盛宴。
◾奇幻星門：新站路天橋，由七彩螺旋的霓虹燈點鋪設而成，時而如星辰閃爍，時而如朝霞璀璨。
◾魔幻杏運星：縣民大道天橋，以仿真銀杏吊掛及璀璨光點布置而成，周圍拉滿絢麗的燈串，隨著微風搖曳生姿。
◾蝶舞之森：新府路天橋，多姿多采的蝴蝶，以薄壓克力結合炫光膜製成。
◾綺麗幻境：麗寶天橋-公車站旁天橋，主題色暖黃色系為主再以主視覺藍色點綴，以LED燈牌佈置，閃爍光點加上歐風圖騰。
◾甜甜圈幻想曲：百揚大樓天橋，以迷人的甜甜圈為主題，營造出一片絢麗的光影世界。
◾夢幻星海：板橋車站連通天橋，璀璨星海，漫步其中，閃爍的星光，特殊雙色燈串佈置，閃爍星點引領人們散發內心最璀璨及純真的光芒。
◾星星圓舞曲：板橋車站B1連通道，「星星圓舞曲」，懸吊半空的彩球伴隨著LED光點，以優雅浪漫的形式，歡迎著從火車站前往耶誕城的民眾。
📌人行道光廊（亮燈時間17:30-23:00）
◾無敵幸運星：新站路人行道上，以金銀相間的設計打造出一座閃耀星芒，星光熠熠的樣貌，彷彿點亮了無限的希望與幸運。
◾幻夢槲寄生：新府路人行道上，以寓意愛與和平的槲寄生為造型，營造夢幻佳節氛圍，期盼在耶誕夜晚來場浪漫的邂逅。
◾奇願大道：中山路人行道，擁有銀河般閃耀的特殊拱門造型，象徵內心璀璨純真的光芒。
◾魔幻星河：縣民大道人行道上，耀眼流暢的線條，宛如耶誕精靈穿梭其中形成閃耀的星河，帶來滿滿的活力與熱情。
🟡「2024新北耶誕城」建議路線
新北市觀光局建議來到新北耶誕城時的5大路線如下：
◼女王路線
魔幻天使⭢心手相連⭢魔力光毯⭢奇幻星門⭢暮光之城⭢星河奇緣⭢幻彩耶誕⭢森光大道⭢奇幻百變女王
◼可愛寶寶路線
奇幻熊之門⭢魔法耶誕嘉年華⭢Banana day 小小兵香蕉節⭢無敵幸運星⭢魔幻旋轉獨角獸⭢魔幻電影院(萬坪公園)
◼童話路線
夢幻星海⭢綺麗幻境⭢魔幻電影院(萬坪公園)⭢魔法花朵⭢麋幻森林⭢深海奇幻⭢魔幻星球
◼浪漫約會路線
魔幻天使⭢耶誕城任意門⭢奇幻星門⭢魔幻杏運星⭢綺麗幻境⭢綠野仙蹤⭢歡樂列車
◼美拍星光路線
魔幻星河⭢幻夢槲寄生⭢Banana day 小小兵香蕉節⭢魔幻宅急便⭢魔力冰晶⭢奇願大道⭢魔力之泉⭢甜甜圈幻想曲
🟡2024新北耶誕城交通方式
📌前往新北市市民廣場
◼搭乘捷運板南線，板橋站2號出口、3A出口(由地下道前往市府)
◼搭乘捷運 環狀線，板橋站4號出口(縣民大道)
◼搭乘公車234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在 新府路站 下車
◼搭乘公車51、234、265、651、705、813(含區間車)、982在 中山路站下車。（公車車頭LED顯示 「經歡樂耶誕城」 皆可搭乘）
📌前往板橋車站站前廣場
◼搭乘捷運板南線，板橋站 3號出口
◼搭乘捷運環狀線，板橋站 5號出口
📌前往萬坪公園
◼捷運板南線，板橋站 1號出口
📌前往府中廣場
◼捷運板南線，府中站 1~3號出口
🟡2024新北耶誕城交通管制
◼2024年11月15日至2025年1月1日，縣民大道、新站路口往土城方向，於每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。
◼市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車。
◼新站路(大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路(小遠百側，中山路至區運路)黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。
◼活動場域周遭YouBike暫停營運時間：
板橋公車站點活動期間全日暫停營運，新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。演唱會(12月14、15日) 新站路及新府路站點，自上午12時起暫停營運。12月14、15日(演唱會)，公車站-民權路口站(中山路往土城方向)，每日下午4 時至晚間12時公車不停靠。
🟡「2024新北耶誕城」魔幻耶誕演唱會
魔幻耶誕演唱會
時間：12月14、15日18:00-22:00
地點：新北市市民廣場
主持人：待公佈
兩日重磅雙壓軸演唱會名單：待公佈
演唱會轉播、直播平台 ：待公佈
去年（2023）演唱會卡司包含玖壹壹、張震嶽、李聖傑、周湯豪、陳勢安等，今年完整卡司可望在下週將公布主持人與完整卡司。
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◼開城時間：11月15日(五)~2025年1月1日(三)
◼主題：今年新北耶誕城以「魔幻之城」為主題，並以「變裝」為主軸，主燈耶誕樹化身巨型魔幻天使，可隨著聲光變換顏色，呈現多樣化的變身秀。
◼主燈秀時間：每日17:30-23:00每整點、半點一次，22:30起為無聲版。（11/16為17:20、11/18為17:50）
◼周邊燈飾亮燈時間：每日17:30-23:00
◼設施開放時間：每日11:00-22:00
◼開城點燈時間：今日11月15日 (五)18:00 線上直播
◼開城點燈直播平台：臉書新北旅客（按此）
🟡「2024新北耶誕城」地點
◼新北市市民廣場：新北市板橋區中山路一段161號
◼板橋車站站前廣場：新北市板橋區縣民大道二段7號
◼萬坪公園：新北市板橋區文化路、新府路口
◼府中廣場：新北市板橋區府中路
🟡「2024新北耶誕城」系列活動
◼11月16日-12月29日（每周六日）魔幻耶誕童話派對
活動時間 : 11:00-22:00
活動地點 : 府中廣場/後站廣場
內容：每個週末都有不同創意市集陪大家歡慶週末，分別有耶誕冬日搖滾派對、小小精靈童樂慶典、歡樂手作魔法DIY、夢幻搖擺嘉年華等四大主題，及YOYO家族卡通明星見面會，
◼11月23日(六)-11月24日(日)魔幻變裝童樂會
活動時間 : 13:00-17:30(攤位自11:00至22:00)
活動地點 : 市民廣場
內容：以親子互動、大小朋友都愛的各式舞台表演活動作為耶誕預熱，首次耶誕魔幻變裝遊行登場，號召百位小朋友、工作人員、表演人員一同變裝於市民廣場周邊大遊行
◼12月06日(五)-12月08日(日)魔幻夢境德國耶誕市集
活動時間 : 11:00-22:00
活動地點 : 市民廣場
內容：由德國經濟辦事處舉辦的德國耶誕市集將於今年再次跨足新北市，與超人氣新北歡樂耶誕城合作。現場可品嚐到薑餅、史多倫、熱紅酒、德國香腸以及啤酒等美味的德式佳餚和購買各式德國產品如裝飾品、玩具、廚房用品等。
◼12月14日(六)-12月15日(日)魔幻耶誕演唱會
活動時間 : 18:00-22:00
活動地點 : 市民廣場
內容：超人氣歌手互尬拼場，從潮流到嘻哈、文青到R&B等一次囊括。
◼12月21日(六)2024新北耶誕平安晚會-天使奇幻之夜
活動時間 : 15:00-22:00
活動地點 : 市民廣場
內容：搭配耶誕節意象為主題，辦理愛心園遊會及平安夜晚會，另有百人詩班祝禱報佳音，
🟡「2024新北耶誕城」亮點：4大燈區、7大天橋
今年的新北耶誕城主要分為4大燈區、7大天橋與光廊，另有一個B1連通道，亮燈時間為17:30-23:00。建議下載高清地圖，方便按圖索驥，「2024新北耶誕城」官網（按此）即可下載。
📌4大燈區（亮燈時間17:30-23:00）
◼市民廣場（魔幻之城）
「耶誕樹主燈」就位於此處，將與主秀共同展演，表現出無與倫比的魔幻力量，隨著主秀進程，以不同面貌呈現，可變裝為魔幻天使，為「變裝派對」呈現出最華麗的變裝秀。
8層樓的巨型LED城堡裝置也在此處，兩側延伸到2樓迴廊，大樓採用雷射打上耶誕圖案，真正將廣場打造成耶誕城堡，全展期在視覺上將帶給民眾十足的震撼感。大量使用LED透明屏，LED面積總計1100平方公尺，是新北耶誕城有史以來最大面LED螢幕。
另也有「Banana day 小小兵香蕉節」，由紅遍全球、無敵可愛的「小小兵」駐地在此，熱烈歡迎大家一起前來拍照打卡。
特別的還有「魔力光毯」，燈飾鋪滿整片草坪，穿越銀河星空，在充滿著耶誕禮物及鈴鐺裝置的空間內自由穿梭，裝置位置就在市民廣場內步道廊道。
◼站前廣場燈區（魔幻莊園）
綠野仙蹤為主題，為沉浸式燈光裝置，較特別的是「歡樂列車」，是大型機械動態展演裝置，綜合機械、視覺光影、體感特效等多重元素，搭配大型天幕佈置，讓站前廣場搖身一變成為充滿奇思妙想的神奇世界。
◼萬坪公園燈區（魔幻電影院）
這裡有「變形金剛英雄合影區」，有博派的柯博文和狂派的密卡登，可以擺個POSE與變形金剛一起帥一波。
還有「芭比粉紅耶誕夢幻衣櫃合影區」，能走進芭比的世界，沉浸於夢幻耶誕衣櫃的魔力，拍照區設計了一個巨大的夢幻衣櫃，裡面滿是精美的芭比服飾、閃閃發亮的高跟鞋和時尚配件，讓人彷彿置身於芭比電影的專屬時尚。
◼府中廣場燈區（魔幻童話王國 ）
以童趣魔幻的概念打造，王國中的每一個角落都被施予神秘的魔法，包含被層層迷人的魔幻薄紗所覆蓋的「魔法花朵」，隨著風輕柔擺動，為耶誕季節增添了獨特的韻律，以及莫不可測的「深海奇幻」，千變萬化的珊瑚礁以及鮮亮的小丑魚靈活穿梭其間，形成了一幅絢麗多彩的夢幻景色，還有匯聚麋鹿、雪橇、流星等元素的「麋幻森林」等。
📌7大天橋+B1連通道（亮燈時間17:30-23:00）
◾魔力之泉：小遠百天橋，設計概念源自是以一首魔幻光譜呈現而出的漂浮魔力之泉，藉以邀請大家前來參與新北歡樂耶誕城的年度盛宴。
◾奇幻星門：新站路天橋，由七彩螺旋的霓虹燈點鋪設而成，時而如星辰閃爍，時而如朝霞璀璨。
◾魔幻杏運星：縣民大道天橋，以仿真銀杏吊掛及璀璨光點布置而成，周圍拉滿絢麗的燈串，隨著微風搖曳生姿。
◾蝶舞之森：新府路天橋，多姿多采的蝴蝶，以薄壓克力結合炫光膜製成。
◾綺麗幻境：麗寶天橋-公車站旁天橋，主題色暖黃色系為主再以主視覺藍色點綴，以LED燈牌佈置，閃爍光點加上歐風圖騰。
◾甜甜圈幻想曲：百揚大樓天橋，以迷人的甜甜圈為主題，營造出一片絢麗的光影世界。
◾夢幻星海：板橋車站連通天橋，璀璨星海，漫步其中，閃爍的星光，特殊雙色燈串佈置，閃爍星點引領人們散發內心最璀璨及純真的光芒。
◾星星圓舞曲：板橋車站B1連通道，「星星圓舞曲」，懸吊半空的彩球伴隨著LED光點，以優雅浪漫的形式，歡迎著從火車站前往耶誕城的民眾。
📌人行道光廊（亮燈時間17:30-23:00）
◾無敵幸運星：新站路人行道上，以金銀相間的設計打造出一座閃耀星芒，星光熠熠的樣貌，彷彿點亮了無限的希望與幸運。
◾幻夢槲寄生：新府路人行道上，以寓意愛與和平的槲寄生為造型，營造夢幻佳節氛圍，期盼在耶誕夜晚來場浪漫的邂逅。
◾奇願大道：中山路人行道，擁有銀河般閃耀的特殊拱門造型，象徵內心璀璨純真的光芒。
◾魔幻星河：縣民大道人行道上，耀眼流暢的線條，宛如耶誕精靈穿梭其中形成閃耀的星河，帶來滿滿的活力與熱情。
🟡「2024新北耶誕城」建議路線
新北市觀光局建議來到新北耶誕城時的5大路線如下：
◼女王路線
魔幻天使⭢心手相連⭢魔力光毯⭢奇幻星門⭢暮光之城⭢星河奇緣⭢幻彩耶誕⭢森光大道⭢奇幻百變女王
◼可愛寶寶路線
奇幻熊之門⭢魔法耶誕嘉年華⭢Banana day 小小兵香蕉節⭢無敵幸運星⭢魔幻旋轉獨角獸⭢魔幻電影院(萬坪公園)
◼童話路線
夢幻星海⭢綺麗幻境⭢魔幻電影院(萬坪公園)⭢魔法花朵⭢麋幻森林⭢深海奇幻⭢魔幻星球
◼浪漫約會路線
魔幻天使⭢耶誕城任意門⭢奇幻星門⭢魔幻杏運星⭢綺麗幻境⭢綠野仙蹤⭢歡樂列車
◼美拍星光路線
魔幻星河⭢幻夢槲寄生⭢Banana day 小小兵香蕉節⭢魔幻宅急便⭢魔力冰晶⭢奇願大道⭢魔力之泉⭢甜甜圈幻想曲
🟡2024新北耶誕城交通方式
📌前往新北市市民廣場
◼搭乘捷運板南線，板橋站2號出口、3A出口(由地下道前往市府)
◼搭乘捷運 環狀線，板橋站4號出口(縣民大道)
◼搭乘公車234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在 新府路站 下車
◼搭乘公車51、234、265、651、705、813(含區間車)、982在 中山路站下車。（公車車頭LED顯示 「經歡樂耶誕城」 皆可搭乘）
📌前往板橋車站站前廣場
◼搭乘捷運板南線，板橋站 3號出口
◼搭乘捷運環狀線，板橋站 5號出口
📌前往萬坪公園
◼捷運板南線，板橋站 1號出口
📌前往府中廣場
◼捷運板南線，府中站 1~3號出口
🟡2024新北耶誕城交通管制
◼2024年11月15日至2025年1月1日，縣民大道、新站路口往土城方向，於每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。
◼市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車。
◼新站路(大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路(小遠百側，中山路至區運路)黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。
◼活動場域周遭YouBike暫停營運時間：
板橋公車站點活動期間全日暫停營運，新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。演唱會(12月14、15日) 新站路及新府路站點，自上午12時起暫停營運。12月14、15日(演唱會)，公車站-民權路口站(中山路往土城方向)，每日下午4 時至晚間12時公車不停靠。
🟡「2024新北耶誕城」魔幻耶誕演唱會
魔幻耶誕演唱會
時間：12月14、15日18:00-22:00
地點：新北市市民廣場
主持人：待公佈
兩日重磅雙壓軸演唱會名單：待公佈
演唱會轉播、直播平台 ：待公佈
去年（2023）演唱會卡司包含玖壹壹、張震嶽、李聖傑、周湯豪、陳勢安等，今年完整卡司可望在下週將公布主持人與完整卡司。