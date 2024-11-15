颱風動態整理！天兔「最新路徑、強度、登陸時間、風雨影響」一覽

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▲天兔颱風路徑還有不確定性，無論是往東北，或從西南遠離都有機會。（圖／中央氣象署）

▲今天天兔颱風的風雨會開始有感，台東、恆春半島、綠島蘭嶼降雨最東，花蓮、高雄也有局部大雨。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）仍有機率登陸台灣！；氣象署科長劉宇其表示，天兔颱風強度會隨著北上減弱，接近台灣時可能轉為輕颱，究竟是否登陸，要今天下半天路徑才較明朗。劉宇其提及，天兔颱風一直到今天上半天，持續朝北的大方向前進，；如果颱風減弱很快、結構變矮，較不會受太平洋高壓導引，反而是底層的「偏東風」會吹著天兔颱風往西。劉宇其說明，天兔颱風暴風圈將在今天中午前後逐漸涵蓋屏東、恆春半島陸地，預計最大範圍可以接觸到花東、高屏等縣市；劉宇其指出，天兔颱風昨天受到菲律賓呂宋島陸地的摧殘，，目前暴風圈150公里已是極限，無論是否登陸，暴風圈都將慢慢縮小。天氣風險公司則提及，，因此颱風出海後的路徑即使有其它變化，實際對台灣的也不太重要。劉宇其提醒，今天天兔颱風的風雨會開始有感，；週六下半天「北海岸、宜花、大台北山區」要留意大雨。此外，在颱風期間，，「基隆北海岸、馬祖、澎湖、屏東、台東及恆春半島空曠地區」容易有8至9級強陣風，恆春半島也有5至7米的浪高，「東南部、綠島蘭嶼」則有3至5米。