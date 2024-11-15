颱風動態整理！天兔「最新路徑、強度、登陸時間、風雨影響」一覽

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）仍有機率登陸台灣！中央氣象署今（15）日持續發布「海陸颱風警報」，預計今天下半天至明（16）日上半天，風雨影響最劇烈；氣象署科長劉宇其表示，天兔颱風強度會隨著北上減弱，接近台灣時可能轉為輕颱，究竟是否登陸，要今天下半天路徑才較明朗。
天兔颱風路徑還有2種可能 今天下半天是關鍵
劉宇其提及，天兔颱風一直到今天上半天，持續朝北的大方向前進，下半天貼近台灣後，有2種可能路徑，一是往東北轉，二是往西南方遠離台灣；如果颱風減弱很快、結構變矮，較不會受太平洋高壓導引，反而是底層的「偏東風」會吹著天兔颱風往西。
劉宇其說明，天兔颱風暴風圈將在今天中午前後逐漸涵蓋屏東、恆春半島陸地，預計最大範圍可以接觸到花東、高屏等縣市；如果天兔颱風持續往東北，高機率會登陸台灣，登陸時間可能落在明天清晨，地點則是高屏一帶、恆春都有可能。
天兔颱風強度不會再提升 今天有機會轉輕颱
劉宇其指出，天兔颱風昨天受到菲律賓呂宋島陸地的摧殘，進入巴士海峽後發展環境又不佳，所以強度會逐漸減弱，靠近或登陸台灣時，預計會轉為「輕颱上限」，目前暴風圈150公里已是極限，無論是否登陸，暴風圈都將慢慢縮小。
天氣風險公司則提及，天兔颱風如果登陸，受到台灣山脈、東北風的破壞，會減弱的更快，因此颱風出海後的路徑即使有其它變化，實際對台灣的也不太重要。
天兔颱風仍不好惹 風雨影響今午後最劇烈
劉宇其提醒，今天天兔颱風的風雨會開始有感，預估「台東、恆春半島、綠島蘭嶼」都將有豪雨，「屏東山區」有機率出現豪雨，花蓮、高雄山區也可能有局部大雨；週六下半天「北海岸、宜花、大台北山區」要留意大雨。
此外，在颱風期間，「恆春半島、綠島蘭嶼」要小心9至10級強陣風，「基隆北海岸、馬祖、澎湖、屏東、台東及恆春半島空曠地區」容易有8至9級強陣風，恆春半島也有5至7米的浪高，「東南部、綠島蘭嶼」則有3至5米。
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劉宇其提及，天兔颱風一直到今天上半天，持續朝北的大方向前進，下半天貼近台灣後，有2種可能路徑，一是往東北轉，二是往西南方遠離台灣；如果颱風減弱很快、結構變矮，較不會受太平洋高壓導引，反而是底層的「偏東風」會吹著天兔颱風往西。
劉宇其說明，天兔颱風暴風圈將在今天中午前後逐漸涵蓋屏東、恆春半島陸地，預計最大範圍可以接觸到花東、高屏等縣市；如果天兔颱風持續往東北，高機率會登陸台灣，登陸時間可能落在明天清晨，地點則是高屏一帶、恆春都有可能。
天兔颱風強度不會再提升 今天有機會轉輕颱
劉宇其指出，天兔颱風昨天受到菲律賓呂宋島陸地的摧殘，進入巴士海峽後發展環境又不佳，所以強度會逐漸減弱，靠近或登陸台灣時，預計會轉為「輕颱上限」，目前暴風圈150公里已是極限，無論是否登陸，暴風圈都將慢慢縮小。
天氣風險公司則提及，天兔颱風如果登陸，受到台灣山脈、東北風的破壞，會減弱的更快，因此颱風出海後的路徑即使有其它變化，實際對台灣的也不太重要。
天兔颱風仍不好惹 風雨影響今午後最劇烈
劉宇其提醒，今天天兔颱風的風雨會開始有感，預估「台東、恆春半島、綠島蘭嶼」都將有豪雨，「屏東山區」有機率出現豪雨，花蓮、高雄山區也可能有局部大雨；週六下半天「北海岸、宜花、大台北山區」要留意大雨。
此外，在颱風期間，「恆春半島、綠島蘭嶼」要小心9至10級強陣風，「基隆北海岸、馬祖、澎湖、屏東、台東及恆春半島空曠地區」容易有8至9級強陣風，恆春半島也有5至7米的浪高，「東南部、綠島蘭嶼」則有3至5米。
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