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2024臺灣國際滑輪溜冰公開賽於高雄國際滑輪溜冰場展開首日賽程，今年臺灣國際滑輪溜冰公開賽首度採用索票方式免費進場，一般現場民眾可至「活動現場服務台」填寫表單登記兌換門票入場。每人至多領取4張，憑票還可兌換賽事紀念手環並且參加抽獎，今主要先進行200公尺雙人計時、3000和5000公尺計分及10000公尺淘汰賽預賽，首日僅有200公尺雙人計時賽晚間進入到決賽。在上午200公尺雙人計時預賽中，大專社會女子組台灣亞運國手劉懿萱以19秒028僅以0.175秒差距贏過屈居第二的2024 年義大利世錦賽100 公尺短跑銀牌得主、古巴選手Haila Brunet Alvarez；大專社會男子組也由剛在2024世錦賽摘下200公尺銀牌得主郭立陽以17秒418取得預賽第一晉級晚間的決賽。200公尺雙人計時決賽在晚間登場，國、高中組屢有佳績，引發觀眾陣陣的掌聲和驚嘆聲，壓軸的大專社會組更是全場注目的焦點，女子組29歲亞運「滑輪女神」劉懿萱飆出個人最佳的18秒882順利摘金，也是全場唯一跑進19秒內的女性選手，今年世錦100 公尺銀牌得主Haila只跑出19秒056屈居第三。「以目前狀況來講算是滿意，但覺得還可以更好！」劉懿萱坦言在去年亞運國訓時因為教練沒在裡面，讓她一度在亞運後陷入低潮，周二才剛從韓國比賽回台的劉懿萱說：「去年底亞運結束後歸建回到林邊訓練，慢慢已經調整回來大約有三成左右，只是還沒回復到完全戰力，主要是技術上還要再做調整，可能要再需要一點時間才行。」在大專社會男子組時壓軸最後登場的台灣20歲超級新秀郭立陽飆出17秒153成績摘金後引爆全場掌聲，郭立陽是來自屏東內埔的台灣囝仔，在今年2024義大利世界競速滑輪溜冰錦標賽場上，強敵環伺的緊逼之下，以18秒078的成績，拿下成年男子組200公尺爭先賽銀牌，跟金牌只有0.142秒差距，創下台灣選手在世錦賽短距離項目的最佳成績，郭立陽小時在外頭看到滑輪溜冰的比賽就喜歡上這項運動，從幼幼班就開始玩起滑輪溜冰，雖然國小還一度玩起排球，但到國中起就專注於滑輪溜冰的訓練，只不過郭立陽不喜歡給自己太大壓力也不喜歡給自己設定目標，