🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」回歸，11月15日至11月17日限時3天，多款商品都是買一送一，包括元氣美茶紅烏龍茶平均18元、辛香菇杯麵平均25元、Bourbon軟糖平均25元、味覺糖OPEN將條糖平均28元。

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▲7-11「超值五六日」是11月15日至11月17日。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」是11月15日至11月17日。（圖／業者提供）
此外，慶祝中華隊贏球，買一送一優惠也沒少，換算平均特價來看，浪味仙餅乾30元、舒跑能量飲料20元、大杯思樂冰全口味20元、大杯精品美式50元，且除了思樂冰之外，其餘都能APP「寄件」兌換。

▲慶祝中華隊贏球，7-11限時買1送1。（圖／業者提供）
▲慶祝中華隊贏球，7-11限時買1送1。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠是11月13日至11月17日，不過本周買一送一商品只有3款，伯朗五國頂級美式平均15元、盛香珍小魚干花生平均70元、好自在液體衛生棉平均75元。

▲全家會員優惠是11月13日至11月17日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠是11月13日至11月17日。（圖／業者提供）
不過另有隱藏版限時特惠，多款零食買一送一，平均下來，盛香珍蔥蒜花生70元、荔枝蒟蒻35元、Dan-D Pak芥末／蒜香／鹽烤腰果25元、Gery威化棒10元；而瓜瓜園地瓜脆片、好麗友蛋黃派也有買2送1。

▲全家多款零食限時買1送1。（圖／業者提供）
▲全家多款零食限時買1送1。（圖／業者提供）
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月15日至11月17日限時3天，立頓萃香奶綠平均14元、阿奇儂×QSWEET法式水果軟糖優格雪糕平均25元、77綜合堅果乳加平均10元、阿華田麥芽飲品沖泡包平均33元，以及全家霜淇淋買一送一，平均單支25元。

▲「全家康康5」是11月15日至11月17日。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」是11月15日至11月17日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是11月13日至11月17日，本周DM共10款促銷商品，買一送一有百奇杏仁粒粒巧克力棒平均45元、悅氏鹼性水720ml平均10元，以及和7-11一樣，本周都有元氣美茶紅烏龍茶平均18元。

▲萊爾富門市「限時殺5日」是11月13日至11月17日。（圖／業者提供）
▲萊爾富門市「限時殺5日」是11月13日至11月17日。（圖／業者提供）
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