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▲7-11「超值五六日」是11月15日至11月17日。（圖／業者提供）

▲慶祝中華隊贏球，7-11限時買1送1。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是11月13日至11月17日。（圖／業者提供）

▲全家多款零食限時買1送1。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是11月15日至11月17日。（圖／業者提供）

▲萊爾富門市「限時殺5日」是11月13日至11月17日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」回歸，11月15日至11月17日限時3天，多款商品都是買一送一，包括、Bourbon軟糖平均25元、味覺糖OPEN將條糖平均28元。此外，慶祝中華隊贏球，買一送一優惠也沒少，換算平均特價來看，、大杯精品美式50元，且除了思樂冰之外，其餘都能APP「寄件」兌換。全家會員優惠是11月13日至11月17日，不過本周買一送一商品只有3款，、好自在液體衛生棉平均75元。不過另有隱藏版限時特惠，多款零食買一送一，平均下來，盛香珍蔥蒜花生70元、；而瓜瓜園地瓜脆片、好麗友蛋黃派也有買2送1。「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月15日至11月17日限時3天，、77綜合堅果乳加平均10元、阿華田麥芽飲品沖泡包平均33元，門市「限時殺5日」是11月13日至11月17日，本周DM共10款促銷商品，買一送一有百奇杏仁粒粒巧克力棒平均45元、悅氏鹼性水720ml平均10元，以及和7-11一樣，本周都有元氣美茶紅烏龍茶平均18元。