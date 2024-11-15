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美國總統大選帶來的漲勢已在趨緩，加上聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）聲稱，美國經濟強勁，未來可能需要對降息一事保持耐心、謹慎，影響美股週四收跌，主要指數盡墨。綜合《CNBC》等外媒報導，鮑爾重申，聯準會仍期望看到通膨率保持在2%的目標，所謂降息步伐並不是預設的，而要視最新數據決定，眼下經濟數據並未釋出必須盡快降息的訊號。鮑爾強調，美國目前經濟相當良好，就業市場穩健，只是通膨率仍高於2%，因此聯準會並不急著降息，仍應審慎行事。14日收盤，美股道瓊指數下跌207.33點，或0.47%，收43750.86點； 那斯達克指數下跌123.07點，或0.64%，收19107.65點；標普500指數下跌36.21點，或0.6%，收5949.17點；費城半導體指數下跌1.70點，或0.034%，收5004.59點。此外，隨著市場漲勢降溫，所謂的「川普交易」也失去了動力，包含川普支持者、馬斯克（Elon Musk）執掌的特斯拉，14日股價也下跌了約5.8%。投資人正在評估，在川普勝選的反彈、推動美股主要指數達到新里程碑後，是否仍有上漲空間。Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲（Jay Woods）形容，美股上週經歷了爆炸性的一週，現在有點「宿醉和不適」，但市場仍保留了大部分成果。