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▲天兔颱風快速減弱，可能在陸地上或中心出海沒多久，就會降為熱帶性低氣壓。（圖／取自臉書粉專「林老師氣象站」）

▲天兔颱風今日上午5時30分中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約220公里之處，並以每小時12轉8公里速度，向北北西轉東北進行。（圖／取自中央氣象署）

「天兔，不再頑強抵抗！」天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）今（15）日清晨已減弱為輕度颱風，臺灣大學大氣科學博士林得恩指出，天兔颱風最新路徑將從西北轉北，最後以「拋物線」方式，朝東北方遠離台灣。且天兔颱風明日登陸後，就會快速減弱降為熱帶性低氣壓，風雨最大的時段將落在今、明2日，「非常像山陀兒的翻版。」林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」中發文，表示天兔颱風今日清晨就已進入到巴士海峽，由於海水熱焓量低，不利於天兔繼續增強發展，才會減弱為輕度颱風。而太平洋高壓同時開始東退，導致天兔向北分量明顯增多，不過，今晚天兔颱風暴風圈仍會接觸到南部陸地，觸陸後同時開始縮小，並且因北方乾空氣逸入，加上山脈地形的破壞，而風雨最大的時段，將落在今、明2日，根據氣象署最新資料，天兔颱風今日上午5時30分中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約220公里之處，並以每小時12轉8公里速度，向北北西轉東北進行，近中心最大風速每秒30 公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38 公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑30公里。中央氣象署預報員黃恩鴻指出，天兔颱風目前已減弱為輕度颱風，但高雄市仍被列入陸警範圍，以天兔目前速度看來，