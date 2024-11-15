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▲下元節唯一的禁忌就是「避免近水玩水」，尤其是沒有救生員管理的江河湖海。（圖／取自Unsplash）

▲下元節拜龍眼代表事業或投資的眼光銳利精準；剝下的龍眼殼丟到垃圾筒，象徵「脫胎換骨」。（圖／取自Photo AC）

今（15）日為一年一度下元節，也就是水官大帝生日，命理師楊登嵙透露，下元節只有一個禁忌，就是，這天同時也是改運、補財庫的好時機，尤其，才能備足能量趨吉避凶。楊登嵙表示，11月15日（農曆10月15日）下元節為水官大帝生日，水官大帝消災解厄，且「水」屬「財」，可補財庫，建議到供奉三官大帝的大廟拜拜，不僅能消災解厄，還能改運旺財，或在自家門口來拜拜祈求也行，「同步祈求過年前能消除霉運、一路旺財，而且化解這一年所犯下的無心之過與冤孽，避免將災禍帶到明年」，絕對不要放過這天拜拜的好時機。下元節水府之門大開，眾水鬼會隨著水官大帝來到人間，但祂們多在江河湖海中活動。因此下元節唯一的禁忌就是，尤其是沒有救生員管理的江河湖海。2024年甲辰龍年4個生肖犯太歲，從下元節開始就要解厄、補運，提早為明年備足能量，趨吉避凶。就能開始設香案祭拜，或水果盡量是圓形的最好，可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨，台語諧音為「招你來旺」；龍眼乾的果肉為黑色，從五行五色來看，黑色屬水，「水」為財，有生財之意；龍眼代表事業或投資的眼光銳利精準；剝下的龍眼殼丟到垃圾筒，象徵「脫胎換骨」。五色金（天金、頂極金、壽金、刈金、福金）。